Byrådet i Bergen kaller inn til pressekonferanse klokken 19 fredag

Byrådsleder Roger Valhammer skal holde pressekonferanse fredag kveld. Dagen før ble det klart at det er flertall for mistillit mot ham.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) kan måtte gå av fredag etter at det torsdag ble klart at det er flertall i bystyret for et mistillitsforslag mot ham. Byrådet har innkalt til pressekonferanse klokken 19. Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB

Fredag formiddag pågikk det en intens møtevirksomhet blant partiene i Bergen. Den politiske krisen i Bergen etter barnevernsbråket vil etter alt å dømme føre til at både byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og byrådet går av i løpet av fredagen.

Torsdag kveld ble det klart at det er flertall for mistillit mot Valhammer etter at også Senterpartiet vil støtte mistillitsforslaget.

Hele 37 av bystyrets 67 medlemmer vil stemme for forslaget. Mistillit mot byrådslederen vil føre til at hele byrådet må gå av, ifølge Bergens Tidende. arrow-outward-link

Bystyremøte 26. oktober

Formelt kan ikke mistillitsforslaget fremmes før neste bystyremøte, 26. oktober. Etter at forslaget er fremmet, skal det stemmes over nok en gang i påfølgende bystyremøte, en måned senere, men det er stor sannsynlighet for at Valhammer velger å trekke seg før den tid.

Da må ordfører Rune Bakervik (Ap) kartlegge et alternativ til det eksisterende byrådet, noe som kan bli vanskelig ettersom Høyre ikke har flertall.

Vil ha ny byrådsleder

Ifølge Bergensavisen arrow-outward-link åpner Rødt for et annet scenario. De er nemlig åpne for å kun erstatte byrådslederen.

– Vi ønsker ikke et Høyre-styrt byråd, situasjonen i bystyret nå er at det ikke er et flertall som vil støtte det. Ikke bare vil det være fornuftig, men også forsvarlig av Ap å skifte ut Valhammer, men fortsette som ledende byrådsparti, sier gruppeleder Mailiss Åkerblom i Rødt.

SV på sin side ønsker å kaste barnevernsbyråd Katrine Nødtvedt (MDG), men ikke Valhammer.

Bakgrunnen for mistilliten er Statsforvalterens kraftige kritikk mot det kommunale barnevernet etter flere alvorlige barnevernssaker den siste tiden.