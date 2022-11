Audun Lysbakken tar ikke gjenvalg som SV-leder

SVs partileder Audun Lysbakken vil ikke ta gjenvalg som partileder på landsmøtet i mars, skriver han i et nyhetsbrev til partiets medlemmer.

Han peker på hensynet til familien som hovedårsak. Han sier at han er «ufattelig stolt» over ha vært leder av partiet i mange år. Lysbakken har vært leder av SV siden 2012.

«I mange år har familien min stilt opp for at jeg skulle kunne gjøre jobben som SV-leder. Jeg håper jeg har klart å være både en tilstedeværende pappa og en god partileder. Men det koster. For meg og for min partner, hun jeg deler liv og familie med», skriver han.

SV-lederen gir også uttrykk for at han mener det er en fordel med en ny leder.

«Jeg tror det er bra for et demokratisk parti med utskifting på toppen. Jeg har sittet 17 år i arbeidsutvalget, som leder og nestleder. Hvis SV skal vokse videre må vi evne å tenke nytt og utvikle oss i takt med menneskene vi er til for, da er det også klokt at vi fornyer oss selv iblant», skriver han.

Lysbakken har varslet et pressemøte klokken 9.30 onsdag.

– Jeg kommer til å savne Audun som leder. Han har vært avgjørende for SVs vekst de siste årene, og jeg er glad for at han skal lede oss noen måneder til gjennom budsjettforhandlinger og til landsmøtet. Utover det har jeg ingen kommentar nå, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanstalsperson.

– Mange gode kandidater

Leder i SVs valgkomité, Pål Julius Skogholt, sier til Aftenposten at komiteen fikk beskjed fra Lysbakken for et par dager siden.

– Det kom overraskende og det er litt trist. Men han har vært partileder lenge, og alle partier har behov for å fornye seg iblant, sier Skogholt.

Valgkomiteen har møttes flere ganger allerede, men ikke diskutert konkrete navn som ny partileder. Innstillingen på ny SV-ledelsen skal være klar innen 1. februar. Landsmøtet som velger ny partiledelse holdes 17.-19. mars.

– Vi har mange gode kandidater med evne til å bli ny partileder. Så får vi håpe flere av dem ønsker å bli partileder, sier han.

– Hvem er aktuelle?

– Jeg vil ikke gå ut med noen navn. Nå skal hele partiet få anledning til å delta i diskusjonen, sier Skogholt.

Nestledere kan rykke opp

Nestlederne Kirsti Bergstø (41) og Torgeir Knag Fylkesnes (47) vil antagelig være de heteste kandidatene til å overta. Hun er valgt fra Akerhus og leder i dag Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Fylkesnes og Bergstø fotografert i samtale i stortingssalen i oktober.

Knag Fylkesnes representerer Troms og er første nestleder i næringskomiteen. Han leder akkurat nå forhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp om statsbudsjettet for neste år.

Det skjer fordi finanstalsperson Kari Elisabeth Kaski (35) er i svangerskapspermisjon. Hun stilte til valg som nestleder i 2019, men tapte for Knag Fylkesnes. Hun representerer Oslo og kan også bli en aktuell lederkandidat.

Kampen mellom Knag Fylkesnes og Kaski sist ble også en kamp om partiets profil og strategi: Kaski ville beholde den daværende strategien med fokus på klima og ulikhet som hovedsaker. Fylkesnes ville breie ut partiet til å legge mer vekt på nærings- og distriktspolitikk.

Kari Elisabeth Kaski er en profilert SV-politiker som også er en mulig lederkandidat.

– Der ligger det en viktig uenighet om SVs framtid: Skal vi bli et folkeparti eller ikke, spurte Fylkesnes i et intervju med Dagsavisen før landsmøtet i 2019. arrow-outward-link

Vanligvis vil partiene finne sin nye leder blant medlemmene i sentalstyret. Foruten Lysbakken, Bergstø og Knag Fylkesnes, sitter disse i styret i dag:

Partisekretær Audun Herning, Aila Emilie Kamaly, Sheida Sangtarash, Knut Øygard, Gina Barstad, Ådne Naper, Lena Reitan og SU-leder Synnøve Kronen Snyen.