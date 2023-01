SV ber regjeringen begrense tillatelser til oljeleting

Miljøpolitisk talsperson i SV kan godta leting etter gass, men ber regjeringen droppe områder med olje.

Lars Haltbrekken mener regjeringen bør skrote alle tillatelsene til å lete etter mer olje.

10.01.2023 13:21

I juni i fjor lyste Olje- og energidepartementet ut letearealer som oljeselskapene kan få tilgang på, om de søker. På Sandefjord-konferansen tirsdag deles lisensene til selskapene ut.

Regjeringens budsjettpartner, SV, er helt imot denne politikken. De har allerede inngått en avtale med regjeringen om at det ikke skal lyses ut lisenser i umodne områder i denne regjeringsperioden.

– Vi kan ikke ha en gigantisk letefest i Olje-Norge når vi ser sommertemperaturer nedover i Europa midt på vinteren, sier Lars Haltbrekken.

Når selskaper skal lete etter olje og gass på norsk sokkel, finnes det to områder de kan gjøre dette i:

Nummererte områder. Det er disse SV midlertidig har stoppet i sin forhandling med regjeringen. Dette er såkalte umodne områder, hvor det ikke er like mye kjennskap til geologien i området, større tekniske utfordringer og manglende infrastruktur. Disse tildelingsrundene har brukt å foregå annethvert år.

TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Disse tildelingene ligger i områder som er modne, hvor det allerede finnes plattformer. Her er geologien kjent og infrastrukturen er godt utbygd.

Mener oljefelt må skrinlegges

Lars Haltbrekken mener det beste er om regjeringen avlyser hele tildelingsrunden. Det er nokså urealistisk. Han åpner for at det heller skal gjøres en prioritering.

– Om det skal deles ut noen tillatelser, så bør disse begrenses til rene gassprosjekt som kan utvikles raskt i nærheten av allerede eksisterende felt og infrastruktur.

Han mener det bør være helt uaktuelt å gi tillatelse til leteboring i områder hvor man antar det finnes olje. I de områdene som er definert som sårbare mener han det heller ikke bør gis noen letetillatelser. Et eksempel på et sårbart område er Barentshavet.

Olje- og energiminister Terje Aasland har ikke anledning til å svare på Aftenpostens spørsmål om regjeringens politikk. Statssekretær Amund Vik sender en kommentar via rådgiver Benedicte Øhren Danielsen.

«Politikken rundt TFO ligger fast. TFO-ordningen er en bærebjelke i petroleumspolitikken, og er den klart viktigste arenaen for utlysning og tildeling av leteareal på norsk sokkel.»

Videre skriver han at norsk petroleumsindustri skal videreutvikles, og at regjeringen vil fortsette å tildele leteareal gjennom konsesjonsrundene.

«Energi produsert på norsk sokkel spiller en svært viktig rolle i Europas energisystem. Petroleumssektoren er en høyproduktiv næring som bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser til Norge.»

Rekordår for nye produksjonssøknader

Etter at letelisensene deles ut, starter selskapene med undersøkelsene. Om de mener at de har funnet noe det er verdt å pumpe opp, må de sende inn en plan for utbygging og drift til departementet.

En ordning har gjort at departementet i fjor mottok rekordmange slike planer, nemlig oljeskattepakken.

Denne ble innført under pandemien og er en gunstig skattepakke for petroleumsnæringen. Alle prosjekter som søker om å få bygge ut funn innen årsskiftet og godkjent i løpet av 2023, blir innlemmet i denne pakken. Det har ført til et rush av søknader.

– De rekordmange olje- og gassøknadene som har kommet vil gå utover satsingene på havvind og andre fornybare energiløsninger. Hvis vi fortsetter på denne måten, havner vi mange år tilbake i omstillingen. Vi lar også andre land få arbeidsplassene som fremtidens næringer kan gi, sier Haltbrekken.

Oljeskattepakken var også tema i skatteutvalgets utredning, som nylig ble ferdigstilt. Der skrev de at skattepakken kan vanskeliggjøre omstillingen mot en økonomi som i mindre grad er basert på oljeutvinning.

«I den grad oljeskattepakken har bidratt til flere investeringsprosjekter innen oljeutvikling de neste tiårene, vil dette legge beslag på ressurser som andre, fremvoksende næringer vil trenge.»

Departementet har mottatt 13 planer for nye feltutbygginger. I tillegg har de mottatt planer for å øke utvinningen nær eksisterende felt eller gi forlenget levetid.