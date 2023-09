Raymond Johansen vil ikke svare på om han gir seg i politikken

Før valget sa Raymond Johansen at det ikke var naturlig å fortsette hvis han tapte valget. Dette sier han nå.

Raymond Johansen har vært byrådsleder i Oslo siden 2015. Nå tyder alt på at det er slutt. Men han kostet likevel på seg et smil da han ankom NRK på Marienlyst i Oslo tirsdag morgen. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 07:29 Oppdatert: 12.09.2023 08:21

Saken oppdateres

Etter at alle stemmene i Oslo er opptalt, har de borgerlige flertall. I natt erklærte Eirik Lae Solberg valgseier:

– Borgerlig side har vunnet valget, sa han til Aftenposten i natt.

På andre siden står da Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet. Under Arendalsuken i sommer sa han følgende til Aftenposten:

– Det er ikke naturlig å fortsette hvis jeg ikke får fortsette som byrådsleder.

– Har vært en valgkamp i motbakke

Så: Er Raymond Johansen ferdig i politikken? Hva sier han etter valgnederlaget?

– Det spørs nå, nå er jeg her og skal styre byen frem til 25. oktober, og så får vi se hva som skjer da, sier han til Aftenposten tirsdag morgen.

En sliten og skuffet Raymond Johansen ankom Marienlyst litt før 07.30 tirsdag morgen. Han sier at han ikke har sovet.

– Jeg må gratulere opposisjonen. Slik er demokratiet. Det er krevende å vinne tre ganger på rad. Det har vært en valgkamp i motbakke, sa Johansen.

Avviser ikke rikspolitisk comeback

Byrådslederen var tirsdag morgen på vei inn til Politisk kvarter på NRK. Der sa han at han hadde mange følelser inni seg på en dag som denne. Men svarer ikke på om Ap vil fjøre et forsøk på å få Venstre over fra borgerlig side.

– I morgen skal jeg til fjellet, og da tar jeg med telefonen og turskoene.

Fakta Raymond Johansen * Byrådsleder i Oslo fra 21. oktober 2015. * Født 14. februar 1961. * Er utdannet rørlegger. * To barn. * Leder i Sosialistisk Ungdom 1986–1988 og i Oslo SV 1990–1991. * SV-byråd for miljø og samferdsel i Oslo, 1992–1995. * Meldte overgang fra SV til Ap etter valget i 1995. * Informasjonsleder i Norad, 1996–2000. * Generalsekretær i Flyktninghjelpen, 2002–2005. * Statssekretær i Utenriksdepartementet, 2000–2001 og 2005–2009. * Partisekretær i Arbeiderpartiet, 2009–2015. Kilde: Utenriksdepartementet, Wikipedia, NTB Vis mer

Raymond Johansen har tidligere hatt flere posisjoner i rikspolitikken, både som statssekretær i Jens Stoltenbergs regjering og som partisekretær i Arbeidepartiet.

– Kan det være aktuelt å gå inn i rikspolitikken?

– Nå skal jeg styre Oslo frem til 25. oktober. Så får opposisjonen anledning til å stable et flertall på beina. Venstre og Frp skal finne hverandre, så det blir mye spennende fremover også, sa Johansen, og la til:

– Det er noe vakkert med demokratiet, men demokratiet er også nådeløst.

– Utelukker MDG-samarbeid

Med 31 mandater til de borgerlig partiene erklærte Høyres Eirik Lae Solberg valgseier i natt i Oslo.

Han sier til Aftenposten at de starter borgerlige samtaler allerede i dag.

Han har allerede vært i kontakt med både Venstre, Frp og KrF. Men utelukker samarbeid med MDG.

– Jeg mener det er uaktuelt for høyre å samarbeide med MDG i Oslo. Den politiske avstanden er for stor, sier han til Aftenposten tirsdag morgen.

Han sier videre at det første han vil ta tak i er skole og eldreomsorg.

– Så vil jeg takke Raymond Johansen for den jobben han har gjort for byen gjennom åtte år, sa han på Politisk kvarter.

Høyres Eirik Lae Solberg vil allerede i dag starte samtalene for å få på plass et nytt byråd i Oslo. Vis mer

