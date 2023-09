Raymond Johansen ut mot sin tidligere byråd Geir Lippestad: – Kynisk og i verste fall farlig

Raymond Johansen håndplukket Geir Lippestad til sitt byråd i 2015. Nå kritiserer han Lippestad og hans nye parti Sentrum for farlige uttalelser om koranbrenning.

Den gang da: Oslo-toppene Frode Jacobsen, Raymond Johansen og Geir Lippestad jublet over valgresultatet som sikret fire nye år med Ap-regjering under valgvaken i 2017. Nå har tonen mellom de to til høyre surnet. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 20:36 Oppdatert: 08.09.2023 21:31

– Koranbrennere er ikke velkommen i Oslo, det er noe alle partier er enige om, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Han forteller at representanter for Arbeiderpartiet de siste ukene er blitt konfrontert med at partiet skal være for koranbrenning.

Årsaken, ifølge Johansen: Partiet Sentrum.

Det relativt ferske partiet ledes av tidligere Ap-topp Geir Lippestad. Den kjente 22. juli-advokaten forlot Ap for å bygge opp Sentrum i 2020. Lippestad var tidligere Raymond Johansens byråd for næring- og eierskap i Oslo i to år.

– Skaper hat og splittelse

I en video Aftenposten har sett, uttaler partiets 24.-kandidat i Oslo, Zaeem Shaukat, følgende om koranbrenning:

« Partiet Sentrum er det eneste partiet i Norge som har vedtatt en resolusjon om å få dette her dømt under paragraf 185, som en hatkriminalitet».

Uttalelsen kom under et valgmøte på Furuset i august.

Shaukat kommer videre med sterk kritikk av politiet fordi de lar folk få lov til å brenne Koranen.

– Det er farlig, alvorlig og skaper hat og splittelse. Lippestad har et ansvar for hva hans representanter sier og hvordan de blir oppfattet, sier Raymond Johansen.

Geir Lippestad sier i en kommentar at han stiller seg fullt og helt bak Shaukats uttalelser og avviser kritikken fra Johansen. Les hele svaret lenger ned. Zaeem Shaukat har ikke svart på Aftenpostens henvendelse i saken.

– Leker med folks følelser

Tidligere denne måneden vedtok Sentrums sentralstyre en resolusjon mot koranbrenning. Den tar ikke til orde for å endre loven, men å bruke den såkalte hatparagrafen i straffeloven, paragraf 185 annerledes enn i dag.

«Brenning av Koranen i kontekst med hatefulle ytringer bør etterforskes av politiet som brudd på straffelovens paragraf 185 på lik linje med brenning av prideflagg», heter det i resolusjonen.

Johansen anklager Sentrum for å gi inntrykk av at de ønsker å forby koranbrenning ved lov. Det er pr. i dag ikke Partiet Sentrums politikk.

– Jeg reagerer sterkt på at Partiet Sentrum leker med folks følelser og lover ting de vet de ikke kan gjennomføre. De fremstiller seg som det eneste partiet som er mot koranbrenning. Det skaper et inntrykk av at andre partier er for, sier han.

Han viser til at det er opp til påtalemyndigheten og domstolene å følge opp eventuelt straffbare handlinger som hatefulle ytringer. Ikke politikere.

Fakta Partiet Sentrums resolusjon om koranbrenning som hatytring I lys av den senere tids hendelser med koranbrenning i Sverige og Danmark, ønsker Partiet Sentrum å ta avstand fra slike handlinger. Politiske, verdimessige og religiøse syn skal ikke være fritatt for kritikk, og skal kunne diskuteres fritt under vern av ytringsfriheten. Angrep av religiøse skrifter i en kontekst av angrep på minoritetsgrupper bør imidlertid klassifiseres som hatytring. Partiet Sentrum mener aksjoner med koranbrenning begått av aktører med en tydelig og hatpreget agenda mot muslimske minoriteter i landet, også bør rammes av lovverk mot hatefulle ytringer. Brenning av Koranen i kontekst med hatefulle ytringer bør etterforskes av politiet som brudd på straffelovens paragraf 185 på lik linje med brenning av prideflagg. Muslimer og andre religiøse minoriteter i Norge har vært utsatt for terror og trusler. Å tillate handlinger som tydelig utføres for å samle hat mot slike grupper gruppen, innebærer å akseptere at de utsettes for en særlig fare. Som minoritet har de behov for og rett til beskyttelse. Den beskyttelsen må også dreie seg om hatefulle ytringer, inkludert der brenning av koranen og andre hellige skrifter er en del av dette. Vedtatt enstemmig av sentralstyret i Partiet Sentrum 7. august 2023 Vis mer

– Forlot Ap for en grunn

Johansen mener Sentrum og Geir Lippestad «tråkker på arbeidet» som ledere av byens trossamfunn gjør for å forhindre at ekstremister får for mye oppmerksomhet.

– Der er kynisk og i verste fall farlig, sier Johansen.

Geir Lippestad sier «det er en grunn til at jeg forlot Ap» når han blir konfrontert med Johansens kritikk.

– Det er fordi deres mangfoldspolitikk handler om én ting, og det er å skyve ting under teppet. Ingen debatter skal tas, og vi skal ikke snakke om mangfold for det er vi redd for, for de debattene taper Ap, sier Lippestad.

– Vi i partiet Sentrum er nettopp er et parti som skal ivareta minoriteters rettigheter. Vi ønsker å ta debattene, sier Lippestad.

– Men du som advokat vet jo at det hverken er dekning i lovverk eller rettspraksis i dag for at koranbrenning i seg selv er straffbart? Forleder du ikke da velgerne?

– Det er jeg sterkt uenig i. Det vi har sagt, er at koranbrenning i den konteksten vi ser i Oslo og andre steder i dag, den mener jeg klart rammes av straffelovens 185.

Han sier koranbrenning i dag først og fremst utføres av høyreekstreme grupper med et klart fremmedfiendtlige formål, og som ikke har et mål om å få i gang en politisk diskusjon om religion.

– All jus må sees i en kontekst, man må se på hensikten bak, hvordan det skjer og hvem som er til stede, sier han.

– Og dette har jeg tatt til orde for lenge. Det er ikke noe jeg sier nå for å score poeng i en valgkampinnspurt, som noen beskylder meg for, understreker Lippestad.

– Hva hvis for eksempel en ateistisk gruppe brenner en koran som et uttrykk for religionskritikk, men uten samtidig å rope stygge ord om muslimer, vil dere da mene at den brenningen er lovlig?

– Nei, det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Fakta Straffeloven § 185 om hatefulle ytringer Straffeloven § 185 slår fast at «med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatte funksjonsevne. Vis mer

Lippestad sier Sentrum ønsker at politiet skal prioritere å etterforske saker med koranbrenning.

– Vi vil at kommunepolitikerne skal si klart fra om at den type hatkriminalitet som vi ser i byen i dag, som grupper som Sian står for, må prioriteres.

Lippestad mener det er stort behov for at sakene blir prøvd i rettssystemet, slik at Høyesterett kan ta stilling til hvor grensene går.

Han sier koranbrenning sett opp mot konteksten det skjer i, aldri har vært prøvd rettslig.

Islam Net ber muslimer stemme på Lippestads parti

Leder for den omstridte organisasjonen Islam Net, Fahad Qureshi (35), oppfordrer muslimer til å stemme på Sentrum. Han betegner det som «det mest inkluderende, mangfoldige, livssynsåpne og ikke minst muslimvennlige partiet» han er kjent med.

«De går inn for å forby koranbrenning via hatparagrafen. De støtter å kunne etablere bønnerom på skolene og retten til å etablere muslimske friskoler. De støtter retten til å bære hijab på grunnskolen, i politiet, domstolene, og i Forsvaret og mener at hijab er helt uproblematisk», skriver Qureshi på Facebook.