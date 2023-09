Oslo Ap: – Vi har alltid ment at SV bør inn i regjering

Ap-leder Jonas Gahr Støre møter mandag landsstyret for første gang etter krisevalget. Rådene han får fra partiet spriker i alle retninger.

25.09.2023

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte mandag sitt eget landsstyret for første gang siden krisevalget 11. september. Nå skal landsstyret gi sin vurdering av hva som gikk galt.

Partiveteran Martin Kolberg sa fredag til NRK at partiet er i krise. Det samme sa avtroppende Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap) til NRK.

Selv vegrer dagens ledelse seg for å bruke begrepet. Kolberg mener også at SV bør tre inn i regjeringen så fort som mulig. Det samme har avtroppende Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal sagt til Aftenposten.

– Forstår mange kaller det for krise

Støre sa fra talerstolen at han erkjenner at situasjonen er alvorlig.

– Jeg forstår at mange kaller det en krise. Det er en alvorlig situasjon vi er i. Og det gjør vondt å miste tilliten fra velgere, sier Støre.

Han understreket også:

– Det er også samlet sett mitt ansvar.

Ap-lederen brukte mye tid på å snakke om de mange habilitetssakene som har preget sommeren og høsten.

– Det er for tidlig å si hva habilitetssakene hadde å si for valgresultatet. Men det er ikke for tidlig å si at de tok mye av oppmerksomheten fra de gode sakene, at de virket demobiliserende og at de samlet sett satt oss tilbake, understreket Støre.

– Ikke sannsynlig med SV

Støre nevnte ikke en utvidet regjering med SV fra talerstolen, selv om det er et tema i diskusjonen rundt Arbeiderpartiet.

Avtroppende byrådsleder Raymond Johansen fikk spørsmålet fra Aftenposten:

– Flere snakker om at en må få SV inn i regjering. Er det viktig for deg?

– Ja, klart det. Bredest mulig, er bra. Men det virker ikke veldig sannsynlig akkurat nå, sier Johansen til Aftenposten.

– Så det er ikke løsningen på kort sikt?

– Nei, jeg tror ikke det.

– Sp-bestemmer

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, sier at «det er Sp som bestemmer om SV kan komme i regjering».

– Og de sier at det får SV ikke lov til. Og hvis vi sier at Sp får ikke lov å bestemme det, har vi ikke 85 representanter bak oss i Stortinget. Og i Stortinget må du kunne telle til 85, sier Sandvig.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, tror ikke SV i regjering «løser alle de grunnleggende problemene».

– Men vi har alltid ment at SV bør være med i regjeringen, sier han.

Jacobsen sier at «det er mye som må gjøres og veldig få har veldig klare svar». - Tilbakemeldinger spriker veldig, sier han.

– Står inne for samarbeidet med Senterpartiet.

Etter talen sier Støre til Aftenposten at de må forholde seg til det valgresultatet som er i Stortinget i dag.

– Ap inviterte til en flertallsregjering på Hurdal. Det var SV som reiste fra forhandlingene. Det har vi respektert, sier Støre.

Han mener det fungerer godt som det er, med Ap og Sp i regjering.

– Jeg står inne for dette regjeringssamarbeidet. Jeg mener vi oppnår mye resultater, fortsetter han.

– Men kan det ha spilt inn på valgresultatet nå at dere ikke lykkes med å få Sv inn i regjeringen?

– Det skal ikke jeg forskuttere. Det å sitte med ansvaret i den tiden vi er i nå koster. Det gjelder også ellers i Europa og USA. De som sitter i regjering har en mer krevende tid enn de som er i opposisjon, sier Støre.



Vil evaluere seg selv

Arbeiderpartiet skal ha en bred eveluering av sin egen valgkamp. Det skal skje gjennom både velgerundersøkelser og evaluering fra partiorganisasjonen.

– Vi skal være selvkritiske og selvransakende.

– Og når vi skal evaluere, må vi gå gjennom alt og alle. Også meg. Jeg vil ha tilbakemeldinger på den jobben jeg og ledelsen har gjort, sier Støre.

Tre refleksjoner fra statsministeren

Allerede ved starten av evalueringen peker Støre på tre refleksjoner han har gjort seg.

1. Arbeiderpartiet må vinne den lange valgkampen.

2. Partiet hadde ikke gode nok svar på folks utfordringer i 2023. Trygg økonomisk styring skal være en hovedsak for Ap.

3. Arbeiderpartiet skal være partiet som best representerer det norske folk.