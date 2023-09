Støre til landsstyret: – Jeg forstår at mange kaller det en krise.

Jonas Gahr Støre møtte landsstyret for første gang etter krisevalget. – Jeg vil ha tilbakemeldinger på den jobben jeg og partiledelsen har gjort.

Publisert: 25.09.2023 11:10 | Oppdatert: 25.09.2023 11:39

Statsminister Jonas Gahr Støre møter sitt eget landsstyret for første gang siden krisevalget i september. For første gang siden 1924 mistet Arbeiderpartiet tittelen som landets største parti. Nå skal landsstyret gi sin vurdering av hva som gikk galt.

Partiveteran Martin Kolberg sa fredag til NRK at partiet er i krise. Det samme sa avtroppende Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap) til NRK.

Selv vegrer dagens ledelse seg for å bruke begrepet. Kolberg mener også at SV bør tre inn i regjeringen så fort som mulig.

Nå får de kritiske røstene svar fra Støre på talerstolen.

– Samlet sett mitt ansvar

Selv om det blåser rundt Ap-ledelsen, startet Støre talen med å takke for innsatsen i valgkampen:

– Vi har satt dagsorden, mobilisert – og vokst gjennom en intensiv valgkamp, sa statsministeren til applaus.

Støre nevnte deretter det han anser som seiere i valgkampen, før han sa:

– Så vil jeg være helt ærlig og si: Valget ga samlet sett et altfor dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Det er også samlet sett mitt ansvar.

– Forstår mange kaller det for krise

Støre sa fra talerstolen at han erkjenner at situasjonen er alvorlig.

– Jeg forstår at mange kaller det en krise. Det er en alvorlig situasjon vi er i. Og det gjør vondt å miste tilliten fra velgere, sier Støre.

Han brukte også mye tid på å snakke om de mange habilitetssakene som har preget sommeren og høsten.

– Jeg kan ikke stå her i dag uten å understreke at habilitetssakene har gjort det vanskeligere for velgerne å ha tillit til regjeringen og sentrale politikere, sier Støre:

– Tilliten må vinnes hele tiden, og den svekkes når formelle regler og krav ikke etterleves. Når politikere ikke utviser godt skjønn og aktsomhet:

– Det er for tidlig å si hva habilitetssakene hadde å si for valgresultatet. Men det er ikke for tidlig å si at de tok mye av oppmerksomheten fra de gode sakene, at de virket demobiliserende og at de samlet sett satt oss tilbake.

Vil evaluere seg selv

Nå skal Arbeiderpartiet evaluere seg selv, ifølge Støre. Det skal skje gjennom både velgerundersøkelser og evaluering fra partiorganisasjonen.

– I erkjennelsen av at vi gjorde et altfor dårlig, skal vi være selvkritiske og selvransakende:

– Og når vi skal evaluere, må vi gå gjennom alt og alle. Også meg. Jeg vil ha tilbakemeldinger på den jobben jeg og ledelsen har gjort.

Tre refleksjoner fra statsministeren

Støre dro også gjennom noen refleksjoner han har gjort seg etter valgresultatet:

1. Arbeiderpartiet må vinne den lange valgkampen.

2. Partiet hadde ikke gode nok svar på folks utfordringer i 2023. Trygg økonomisk styring skal være en hovedsak for Ap.

3. Arbeiderpartiet skal være partiet som best representerer det norske folk.

– Ikke sannsynlig med SV

Støre nevnte ikke en utvidet regjering med SV fra talerstolen, selv om det er et tema i diskusjonen rundt Arbeiderpartiet.

Raymond Johansen fikk spørsmålet fra Aftenposten:

– Flere snakker om at en må få SV inn i regjering. Er det viktig for deg?

– Ja, klart det. Bredest mulig, er bra. Men det virker ikke veldig sannsynlig akkurat nå, sier Johansen til Aftenposten.

– Så det er ikke løsningen på kort sikt?

– Nei, jeg tror ikke det.