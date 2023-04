Bjørnar Skjæran tar ikke gjenvalg som nestleder i Ap

Fiskeriminister og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran har meldt at han trekker seg som nestlederkandidat i Ap. Dermed ligger det an til store endringer i Aps ledelse når landsmøtet trer sammen om to uker.

Ap-nestleder og fiskeriminister Bjørnar Skjæran sammen med statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre i februar.

21.04.2023 09:20

Saken oppdateres

Skjæran har meddelt valgkomiteen at han likevel ikke stiller til gjenvalg som nestleder i Ap. Han har vært nestleder siden 2019.

– Jeg har meddelt lederen av valgkomiteen at min plass står til disposisjon, sier han til NRK.

Han bekrefter også dette overfor Aftenposten.

Valgkomiteen jobber nå på spreng for å legge kabalen for Aps nye ledelse.

Torsdag ble det klart at Tonje Brenna og Jan Christian Vestre ligger an til å bli innstilt som Aps nye nestledere.

Ny ledelse og nytt sentralstyre skal velges på landsmøtet som begynner 4. mai. Det regnes som sikkert at partiet vil gå fra en til to nestledere, og at kunnskapsminister Tonje Brenna fra Akershus blir én av dem.

Vestre ville i går ikke kommentere opplysningene om at han var aktuell til vervet.

Blir Brenna og Vestre nestledere, får det konsekvenser for kaballeggerne, som både må ta hensyn til geografi og kjønn.

Dersom Skjæran vrakes og partisekretær Kjersti Stenseng beholdes, vil Ap kunne stå med en ledetrio uten noen med bosted nord for Dovre. Det har ikke skjedd i partiet siden 1990-tallet.

De tre nordligste fylkene har tradisjonelt byttet på å ha én av plassene i Aps toppleselse, som består av leder, partisekretær, nestlederne og leder for Aps kvinnenettverk.

Siden Nordland mister Skjæran i ledelsen, er det blitt foreslått å bytte ut Anette Trettebergstuen med Cecilie Myrseth som kvinnepolitisk talsperson.