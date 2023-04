Bjørnar Skjæran tar trekker seg som nestleder i Ap

Det ligger an til store endringer i Aps ledelse etter at Bjørnar Skjæran trakk seg. Leder for valgkomiteen, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, informerer om komiteens arbeid 12.30 i ettermiddag.

Ap-nestleder og fiskeriminister Bjørnar Skjæran sammen med statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre i februar.

21.04.2023 09:20 Oppdatert 21.04.2023 11:13

Valgkomiteen har den siste tiden jobbet på spreng for å legge kabalen for Aps nye ledelse. Både nestlederposisjonene, partisekretærvervet og vervet som partiets kvinnepolitiske talsperson er i spill. Det kan altså komme store endringer i toppledelsen under Støre.

Fredag formiddag meldte komitéleder Peggy Hessen Følsvik at hun møter pressen for å informere om arbeidet kl 12.30.

Torsdag fikk Aftenposten bekreftet fra flere kilder med kjennskap til valgkomiteens arbeid at komiteen heller mot å innstille Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nye nestledere.

Vil bidra til fornyelse

Fredag meldte nestleder Bjørn Skjæran at han trekker sitt kanditatur.

Han har vært nestleder siden 2019.

– Jeg ser at det har vokst frem et sterkt ønske og krav om en større fornyelse i partiledelsen. Det kjennes rett å bidra til dette, sier han til Aftenposten.

Til NRK sier Skjæran at han mener Vestre og Brenna vil bli «strålende representanter» for det nye Ap.

– Har du blitt presset til denne beslutningen?

– Nei.

– Har Jonas Gahr Støre bedt deg om dette?

– Nei, han har ikke sagt noe om dette.

Han sier at han ønsker å fortsette i som fiskeriminister og i sentralstyret, sentralstyret,Sentralstyret er Arbeiderpartiets overordnede nasjonale styre, og det høyeste organet i partiet etter landsmøtet og landsstyret. Sentralstyret består av landsmøtevalgte medlemmer. En representant for AUF tiltrer sentralstyret med fulle rettigheter. dersom komiteen vil ha ham der.

Tonje Brenna og Jan Christian Vestre på vei inn til regjeringens festarrangement i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag i fjor sommer. De to ligger an til å bli innstilt som Aps nye nestledere.

Ny ledelse og nytt sentralstyre skal velges på landsmøtet landsmøtetLandsmøtet er partiets høyeste myndighet. Hvert andre år samles 300 representanter fra hele landet til landsmøte. De som møter representerer sine fylker, og dermed alle Arbeiderpartiets medlemmer .Landsmøtet diskuterer og vedtar Arbeiderpartiets politikk og arbeidet i organisasjonen, samt velger vårt sentralstyre og øverste ledelse. som begynner 4. mai. Det regnes som sikkert at partiet vil gå fra en til to nestledere, og at kunnskapsminister Tonje Brenna fra Akershus blir én av dem.

Vestre ville i går ikke kommentere opplysningene om at han var aktuell til vervet.

Strid om «likestillingsminister»

Blir Brenna og Vestre nestledere, får det konsekvenser for kaballeggerne, som både må ta hensyn til geografi og kjønn.

Dersom Skjæran vrakes og partisekretær Kjersti Stenseng beholdes, vil Ap kunne stå med en ledertrio uten noen med bosted nord for Dovre. Det har ikke skjedd i partiet siden 1990-tallet.

De tre nordligste fylkene har tradisjonelt byttet på å ha én av plassene i Aps toppledelse, som består av leder, partisekretær, nestlederne og leder for Aps kvinnenettverk.

Siden Nordland mister Skjæran i ledelsen, er det blitt foreslått å bytte ut Anette Trettebergstuen med Cecilie Myrseth som kvinnepolitisk talsperson. Det førte til sterke reaksjoner på et møte i Aps kvinnepolitiske nettverk onsdag.

«Arbeiderpartiet vraker ikke sin egen likestillingsminister», sa Vadsø-ordfører Wenche Pedersen på møtet.

Partisekretær i spill

Finnmark Ap har tidligere spilt inn Skjæran som deres kandidat til ledelsen, men snudde i et styremøte onsdag kveld.

Da åpnet fylkeslaget for å vrake både Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng, for å få inn Tana-ordfører og tidligere nestleder Helga Pedersen som ny partisekretær.

Hun har bekreftet overfor TV 2 at hun stiller seg til disposisjon for partiet.