Erna Solberg: – Vi kan ha det verste foran oss

Statsministeren er bekymret for smittesituasjonen etter utbruddet med mutert virus i Nordre Follo. – Worst case er at vi faktisk har de verste rundene foran oss, sier hun.

Det er blitt mange timer på hjemmekontoret med videokonferanser for statsminister Erna Solberg. Søndag kveld ledet hun regjeringens koronautvalg. Foto: Monica Strømdahl

24. jan. 2021 19:34 Sist oppdatert 9 minutter siden

Søndag kveld diskuterte hun nye tiltak med regjeringens koronautvalg.

– Det er et krevende bilde nå. Norge har klart seg ganske godt gjennom situasjon frem til nå. Men vi er ikke garantert at det vil være slik fremover, sier Solberg.

– Det er en usikker situasjon, sier statsministeren alvorlig.

Aftenposten møter henne på hjemmekontoret i statsministerboligen to døgn etter alarmen gikk om mutert virus i Nordre Follo med ukjent smittespreder.

På pulten ligger et strikket makro koronavirus, en gave fra Halden, hvis hun mot formodning skulle glemme hva som står på dagsorden.

Lørdag innførte regjeringen de strengeste tiltakene siden koronapandemien startet i mars i Oslo-området.

Solberg understreker at Norge er i gang med vaksineringen, og at målet er «å slå ned viruset». Hvis spredningen bremses opp, har Norge en sjanse til å komme gjennom krisen uten å overbelaste helsevesenet.

– Alvorlig

– Situasjonen er alvorlig. Vi jobber med ulike scenarioer om hva kan vi gjøre hvis det og det skjer. Det mest positive som kan skje, er at vi får fullvaksinert den voksne befolkningen i juni, sier hun.

To negative meldinger den siste uken rokker likevel ved planene:

Både Pfizer og Astra Zeneca leverer mindre vaksiner enn forutsatt. Håpet er at det kan tas inn igjen i mars–april.

– Det mest positive scenariet er at vi får fullvaksinert den voksne befolkningen til juni, gradvis trapper ned tiltakene og åpner opp igjen.

– Worst case er at vi faktisk har de verste rundene foran oss. Det er i det perspektivet vi utreder portforbud. For vi må vite om det er nødvendig.

– Det farligste er å ta vekk tiltak det kan være behov for. Vi må ikke miste det vi har vunnet på oppløpssiden, sier hun.

– Det er mange mennesker som har veldig behov for å gå på Polet, sier statsminister Erna Solberg. Søndag kveld diskuterer regjeringen gjenåpning av Vinmonopolet. Foto: Monica Strømdahl

– Båret på frykt siden julen

– Har du større frykt for hva fremtiden vil bringe, enn noen gang siden utbruddet i fjor?

– Vi har båret på frykt siden julen. Den bygger på rapporter fra andre land hvor vi ser kurver som har gått veldig bratt opp:

– Vi så det i Danmark, vi så det i Nederland, som har måttet ty til veldig strenge nedstenginger. Irland hadde en av de tøffeste nedstengningene, og slapp opp i julen fordi de trodde at de hadde kontroll. Så gikk det «sky rocketing» etterpå.

– Flere land ender med å måtte innføre mye strammere tiltak som rammer mye hardere økonomisk, sier hun.

Solberg gjentar at hun anbefaler folk å holde seg i Norge i vinterferien og påsken.

Til sommeren kan det kanskje åpnes for ferie utenlands. Men sikkert er det ikke.

– Jeg vil ikke si det er umulig å reise utlandet til sommeren. Men jeg ville ikke ha bestilt noe som helst uten avbestillingsforsikring. Det er fullt mulig at dette kommer til å ta lengre tid, sier hun.

– Smitten kan poppe opp over alt

Hun viser til utbruddet med mutert virus i Nordre Follo og sier at smitten «kan poppe opp hvor som helst». Hun støtter derfor Folkhelseinstituttets vaksinestrategi om lik fordeling i hele landet i stedet for å prioritere Oslo-regionen akkurat nå.

– Vi må få vaksinert de rundt omkring i landet som er størst i fare for å dø av dette. Det er prioritet nummer én for oss. Du kan være smittsom selv om du er vaksinert. Det må man huske, sier hun.

Lørdagens bilder av flere hundre meter lange polkøer i Oslo nabokommuner har økt presset for å gjenåpne polet. Det er blant tiltakene regjeringen drøftet søndag kveld.

– Folk bør være lojale og ikke gå på polet. Men det er mange mennesker som har veldig behov for å gå på polet. Vi må bare innrømme at det er mange mennesker med store alkoholutfordringerer i vårt samfunn. De klarer ikke å la være, sier Solberg.

Frisk debatt om polsalg uansett

Hun regner med at det vil blitt frisk debatt uansett om regjeringen stenger eller holder polet åpent.

– Hadde vi hatt polet åpent og stengt all idrett, så ville noen si at du kan sitte hjemme og drikke, men at du ikke kan gå på treningssenteret og trene.

– Vi ser utfordringene med lange køer når du ikke har stengt over hele landet. Effekten av at folk står i kø på denne måten, medfører en utfordring, sier hun.

Fredag kommer som planlagt en ny krisepakke etter at Stortinget presset regjeringen til å gå lenger enn den la opp til. NHO krever at lønnsplikten – antallet dager arbeidsgiverne må betale lønn ved permittering – reduseres til to dager.

Dernest at kompensasjonsordningen, som gir bedrifter betaling for en andel av de faste uungåelige kostnadene, utvides og økes fra 80 til 85 prosent.

– Vi kommer til å følge opp Stortingets vedtak. Vi ser på alle disse spørsmålene for å veie de ulike tiltakene mot hverandre.

– Det er viktig å huske hva Holden-utvalget sa: For gode permitteringsregler bidrar til at flere blir permittert. Det var det han sa.

– Så er det noen områder som i Oslo hvor bedrifter har slitt med nedstengning i lang tid. Det er bransjene som har slitt lenge som har den største utfordringen, sier hun.

– Hva gjør statsministeren selv for å holde humøret oppe?

– Jeg finner stor glede i å jobbe. Jeg forsøker å få litt tid med familie og mann. Det er alltid litt tid til å se film. Men det er mye videokonferanser, sier Solberg.