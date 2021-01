Opposisjonen med ni forslag mot importsmitte

Ap, Frp, Sp og SV er blant annet enige om å styrke testkapasiteten og fjerne ordningen med å kunne teste seg i løpet av 24 timer.

«Firerbanden» bestående av Ap, Frp, Sp og SV, la i formiddag frem en pakke med tiltak mot importsmitte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-Birgitte Iversen

Nå nettopp

Partiene ber blant annet regjeringen sørge for obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere dersom arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger, samt at det innføres strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som bryter karanteneregler ved import av arbeidskraft.

De ber også regjeringen fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst. I tillegg ber de om at det sikres tilstrekkelig testkapasitet til testing ved lufthavnene ved ankomst.

– Fordi landet vårt har mye arbeidsinnvandring, har de fire landene samlet seg om flere forslag. Vi mener at regjeringen har vært for bakpå, man har slept beina etter seg etter hvert som smittetallene har økt, sier Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol.

– Det er ingen ting i nytt i forslagene mot importsmitte, kommenterer statsminister Erna Solberg i stortingsdebatten.

Fakta Opposisjonens forslag: Ap, Frp, Sp og SV er enige om følgende tiltak: *Tilføre kommunene tilstrekkelige ressurser for å øke testkapasiteten i samsvar med testplikt direkte ved ankomst og ved karantenehotell, og for å kunne sikre økt testing for covid-19 blant risikogrupper i kommunale helseinstitusjoner. *Sikre tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassene ved ankomst. *Bedre kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og karanteneplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av bøter. *Obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger og sikre at det føres tilstrekkelig kontroll med disse. *Å raskt få på plass en kobling mellom innreiseregisteret og MSIS-labdatabase i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, for å sikre bedre oppfølging av plikt for testing og overholdelse av karanteneregler/isolasjon. *Fremme forslag om strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjennom sin virksomhet bryter karanteneregler ved import av arbeidskraft. *Fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst. *Styrke Arbeidstilsynet slik at de kan øke sin aktivitet med tilsyn på arbeidsplasser. *Styrke kontrollen ved grenseovergangene, herunder tilpassede løsninger ved mindre trafikkerte grenseoverganger. (NTB) Vis mer

Frp ville gå lenger

– Jeg tror ganske mange i det norske land er provosert over at vi som bor her må leve under ganske strenge restriksjoner, samtidig som de har registrert at det ikke er kontroll på grensene og de som kommer inn i landet, sier Frps finanstalskvinne Sylvi Listhaug.

De fire opposisjonspartiene, som har flertall på Stortinget, har samlet seg om totalt ni tiltak. Listhaug sier Frp ønsket å gå lenger.

Men Frp fikk ikke flertall for døgnbemanning av alle grensestasjoner, obligatorisk koronatest ved innreise, at utenlandske koronatester avvises og skjerpelser i innreisebestemmelsene.

– Men vi er glad for at vi har samlet opposisjonen til en del forslag som går i riktig retning, sier Listhaug.

Flere stikkprøver

Kjerkol mener testplikten som regjeringen innførte 2. januar var et system fullt av svakheter og har ført til mange utfordringer for kommunene.

– For å hindre at dette skal bli et svarteperspill mellom regjeringen og kommunene, har vi samlet oss om flere tiltak for å få disse systemene til å flyte bedre, sier hun.

Forslagene innebærer blant annet å tilføre kommunene tilstrekkelige ressurser for å øke testkapasiteten.

Partiene ber også om et bedre kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og karanteneplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av bøter.

SVs Nicholas Wilkinson sier at strengere bestemmelser for karantene er viktigst.

– Vi får flertall for strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som bryter karanteneregler når de importerer arbeidskraft, sier han.

I tillegg til enigheten om tiltak mot importsmitte, samlet de fire partiene seg mandag om 24 forslag for å forsterke krisetiltakene under pandemien.