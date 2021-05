Helsedirektoratet og FHI anbefaler å iverksette trinn to av gjenåpningsplanen, med noen justeringer

Norge kan starte på trinn to i gjenåpningen, men med noen justeringer, viser det faglige rådet til regjeringen fra Helsedirektoratet og FHI.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet på en tidligere pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB-Snorre Schjønberg

9 minutter siden

Statsminister Erna Solberg (H) vil fredag formiddag orientere om neste skritt i gjenåpningen. I april la hun fram en gjenåpningsplan som består av fire trinn.

– Hdir og FHI anbefaler å iverksette trinn to av regjeringens gjenåpningsplan med noen justeringer, heter det i det faglige rådet regjeringen har fått.

Helsemyndighetene mener store deler av trinn 2 kan gjennomføres som planlagt. De anbefaler følgende endringer:

Dette blir endret

* Breddeidrett og øvrig kultur- og fritidsaktivitet: for alle aldersgrupper kan gruppestørrelsen ved innendørs trening i breddeidretten og andre kultur- og fritidsaktiviteter økes fra 10 til 20 personer, mens ved utendørs aktiviteter kan gruppestørrelsen økes fra 20 til 30 personer.

* For øvrig toppidrett, inkludert nivå tre i herrefotballen, vurderes det at kan det åpnes for treningskamper i trinn 2 og for seriekamper tre uker senere.

* Offentlige arrangementer: Antall personer til stede på innendørs arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser foreslås oppjustert fra 20 til 50.

* Inn-/utreise: Vi anbefaler at man starter med å utvide den søknadsbaserte ordningen for arbeidsreisende og avventer utvidet adgang for familiebesøk.

Sosiale lettelser

For øvrige kategorier anbefales det at trinn 2 gjennomføres som planlagt. Det betyr blant annet åpning for 10 gjester i private hjem, 20 personer på private arrangementer og skjenketid som utvides til midnatt.

Samtidig vil kravet til matservering fjernes i trinn 2.

Rådet om å unngå unødvendige reiser innenlands vil også bli fjernet, hvis regjeringen følger rådene.