Sliter du med å se forskjellen på politikken til Rødt og SV? Her får du litt hjelp

Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken ønsker begge et sosialistisk samfunn. Men de har ulik dosering av virkemidler.

Begge vil skattlegge de rikeste hardere, begge ønsker forbud mot «profitt på velferd», og begge er mot Nato. Hva skiller dem egentlig?

21 minutter siden

Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken leder hvert sitt parti til venstre for Arbeiderpartiet. Begge partiene ligger an til å gjøre et godt valg og fikk tilsammen drøyt 14 prosents oppsluting på Aftenpostens ferskeste meningsmåling.

Aftenposten har forsøkt å se på hva som skiller dem. Her er noe av det vi har funnet etter å ha kikket i partienes alternative budsjetter, nye programmer og partienes prinsipprogrammer: