Oslo Ap garanterer omkamp om rus

Aps forkjempere for avkriminalisering av narkotikabruk gir ikke opp. Oslo-topper tror partiet vil snu, slik de gjorde om likekjønnet ekteskap.

Jon Reidar Øyan, Ap-topp i Oslo, «garanterer» omkamp om rusreformen i Arbeiderpartiet. Han er dypt skuffet over vedtaket fredag, men er sikker på at tiden jobber for generell avkriminalisering. Foto: Morten Uglum

Birgitte Iversen Journalist

Alf Ole Ask Journalist

Det var sterke følelser i sving da Aps landsmøte fredag vedtok å ikke støtte det viktigste prinsippet i regjeringens rusreform – generell avkriminalisering av mindre doser narkotika til eget bruk.

På sosiale medier rant det over av sinne og frustrasjon, og fra folk som proklamerte at de var ferdig med partiet for godt.

«I dag triller tårene» skrev Jon Reidar Øyan på Twitter.

Han er leder av Aps homonettverk og helse- og sosialpolitisk talsperson for Oslo Ap . Han varsler samtidig omkamp i partiet.

«Jeg lover og garanterer dere en ting: Omkamp! Akkurat som med felles ekteskapslov. Det var et stort flertall mot på landsmøtet i 2001. «Mens det skled igjennom uten de store protestene i 2005.» Kampen fortsetter (..)», skriver han.

– Tiden jobber for oss

Øyan oppfordrer alle som nå er skuffet over partiet til å likevel bli med og kjempe videre internt.

– Jeg har forståelse for at folk er forbannet, men hadde vi alle tenkt sånn, så hadde vi kanskje ikke hatt en felles ekteskapslov ennå, sier han.

Han peker på kampen i partiet på begynnelsen av 2000-tallet for for at likekjønnede par skulle få sine samliv regnet som ekteskap. Han tror synet på avkriminalisering i partiet vil endre seg slik det gjorde om ekteskapsloven.

– Jeg er helt overbevist om at tiden jobber for oss, og at vi kommer til å lande riktig også i denne saken, sier Øyan til Aftenposten.

– Og hvis jeg skal trekke frem noe positivt, så er det at en tredjedel av landsmøtet støttet saken, sier han.

188 av delegatene stemte mot en generell avkriminalisering, mens 101 av delegatene stemte for.

Skuffelse i Oslo

Det er særlig Ap i Oslo og Bergen, samt AUF, som har frontet kampen for avkriminalisering.

Byrådsleder Raymond Johansen tror også på seier på sikt:

«Jeg har vært noen år i dette gamet nå og veit at endring tar tid. Det finnes så mange eksempler på politikk som ikke går gjennom på et landsmøte, men som etter hvert som debattene blir flere og kunnskapen større danner grunnlag for et bredt vedtak på et senere landsmøte. Jeg har på følelsen av dette er en sånn sak», skriver han i en Facebook-innlegg fredag kveld.

Johansen er samtidig tydelig på at vedtaket er en nedtur for mange i hovedstaden. 58 av 59 bystyrerepresentanter stemte for rusreformen i bystyret.

«Her i byen lever vi tett på konsekvensene av en mislykket ruspolitikk, og vi er mange som er veldig utålmodige. Noe drastisk må skje. Dette handler om mennesker. Om liv og helse. Om verdighet og livskvalitet», skriver Johansen.

Leder i Oslo Ap Frode Jacobsen er også sikker på at partiet vil snu i saken.

– Jeg tror det er en modningsprosess. Vi har sett det samme når det gjelder ekteskapsloven og i spørsmålet om å frede Lofoten, Vesterålen og Senja. I 2017 ble det avvist, To år senere snudde det helt rundt, sier han.

Frode Jacobsen mener det uansett er mye bra i vedtaket fra landsmøtet.

– Det vi har vedtatt, er mye mer en rusreform enn regjeringens to punkter om avkriminalisering, men vi skulle selvsagt hadde falt ned på annet standpunkt, sier han.

Fakta Dette er innholdet i Aps reform Ap ønsker en rusreform som: betyr at forbudet mot narkotika opprettholdes og som viderefører straffereaksjoner for bruk og besittelse av stoff.

møter personer med tung rusavhengighet med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner.

styrker rusforebygging i samarbeid med skolehelsetjenesten, ungdomsråd, lokalt politi og FAU ved skolene.

begrenser hvor lenge bruk og besittelse av brukerdoser forblir på rullebladet.

gjør det trygt å be om hjelp: De som henvender seg til helsepersonell for å få hjelp og behandling, eller som tilkaller hjelp til ulykker, ikke skal frykte straff.

medfører økte ressurser til kommuner og spesialisthelsetjenesten, med

særlig vekt på det integrerte ettervernet.

innebærer at de som tilbyr døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelse, må få et tydeligere ansvar for forpliktende samarbeid med hjemkommunene om ettervern.

betyr at alle utarbeides en individuell plan for oppfølging etter behandling.

et styrket rusmestringstilbud i norske fengsler. Vis mer

Oslo byrådsleder Raymond Johansen (t.v) og Ap-leder Jonas Gahr Støre står steilt mot hverandre i rustiden. Johansen mener Støre kun har tatt første stikk i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Støre avviser ikke endring på sikt

Jon Reidar Øyan sier ja-siden i partiet nå vil jobbe med det han kaller en «folkeopplysningskampanje» frem mot neste landsmøte.

– Kunnskapen er der, men folk må registrere den, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han forstår at de som ikke fikk gjennomslag på landsmøtet, kan si at de ønsker omkamp.

– Men jeg har også hørt så veldig mange av dem som ikke fikk gjennomslag si rett etter avstemningen at «nå står vi sammen, for her er det veldig mye å være enige om», sier han til Aftenposten.

– Og om hvorvidt vi inntar nye synspunkter om to, fire eller seks år, det avhenger litt av de erfaringer av arbeidet som gjøres. Det har jeg et åpent sinn til, sier Støre.