Norsk Industri: Flere SMS-er burde vært skrevet annerledes

Norsk Industri mener det er naturlig at de har tett kontakt med myndighetene, men erkjenner at flere SMS-er burde ha vært skrevet annerledes.

NTB

Nå nettopp

Aftenposten skrev i forrige uke om den tette dialogen mellom departementet og Norsk Industri før regjeringen i juni ga utenlandske arbeidstakere fritak fra ti dagers karantene i høst.

Ifølge avisa advarte både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om at endringen i karanteneregelverket ville føre til stor risiko for importsmitte.

I en pressemelding skriver organisasjonen at det har vært tett kontakt, og at på grunn av høyt tempo og at folk i regjeringsapparatet var opptatt i interne møter hele dagen, måtte deler av vanlig korrespondanse skje per sms.

– Dette ble vi enige om. Norsk Industri er klar over at sms er offentlige og tilgjengelige, og har ikke noe å skjule i saken. Vi erkjenner imidlertid at flere sms burde vært skrevet annerledes. Vi tar til etterretning at dette i seg selv har vært gjenstand for mye unødig oppmerksomhet, skriver de i pressemeldingen.

Opposisjonen har vært kritiske til den svært tette SMS-dialogen mellom statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet og Knut Sunde, som er direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri.