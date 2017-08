Siv Jensen kommer med skatteløfte til «folk flest»

– Vi har mye mer å gi, lovet Jensen, da hun talte til partiets undomsorganisasjon utenfor Kristiansand fredag.

Det gjelder også ytterligere skattelettelser, sier hun til Aftenposten:

– Vår ambisjon er helt klar. Det skal ikke være eiendomsskatt i norske kommuner innen de neste årene er omme.

Fakta: Slik beregnes eiendomsskatten Skattesats: Eiendomsskatt kan innføres av den enkelte kommune. Den skal være på minst 2 og maks 7 promille av takstgrunnlaget. Skatten kan ikke økes med mer enn 2 promille i året. Takstgrunnlag: Kommunen velger hvordan takstgrunnlaget regnes ut. Oftest brukes statens ligningsverdi, men kommunene selv kan også taksere en markedsverdi på boligene.

Viktigere med kutt i eiendomsskatten

Jensen støtter Erna Solberg og Høyre i at formuesskatten må ned, men enda viktigere denne perioden, er et angrep på skatten Frp-grasrota kanskje misliker aller mest: Eiendomsskatten.

– Den er grunnleggende usosial og rammer helt tilfeldig. Unge barnefamilier som kanskje lever helt på marginen, rammes av den, sier Jensen.

– De som har dyrest eiendom betaler jo mest, så slik vil kutt gi mest til dem?

– Jo, men jeg har sett mange merkelige utslag. Jeg møtte en dame i Bodø nylig, som hadde bygd seg hus, ikke noe råflotte greier. De har plutselig fått en brutal eiendomsskattregning, som gjør at de må ta barna ut av barnehagen fordi de sliter med å få økonomien til å gå rundt.

– Hvor lang tid kan det ta å få fjernet eiendomsskatten?

– Nei, dette får vi fase inn. Først går vi til valg på dette, og vi setter det høyt på prioriteringslisten når vi forhandler om en ny regjeringsplattform.

Mange nye kommuner med eiendomsskatt under Frp

Selv om regjeringspartiene Frp og Høyre er sterkt imot eiendomsskatt, har utviklingen i norske kommuner gått i retning av mer og mer beskatning av eiendom siden 2013:

I 2016 betalte eiere av boliger og fritidsboliger i 270 kommuner eiendomsskatt. Det var 65 flere enn da Høyre/Frp-regjeringen overtok. Totalt henter kommunene inn omtrent 11 milliarder kroner på denne skatten.

Ber kommunene skjerpe seg

At kommunene vil mangle penger til viktige tiltak lokalt uten inntekter fra denne skatten, er hun likevel ikke redd for. Jensen mener kommunepolitikerne må ta seg sammen.

– Det betyr at de må prioritere annerledes, sier Jensen.

Hun avviser at penger skal tas fra kommuner som til nå har avstått fra å innføre eiendomsskatt, for å dekke inntektstapet i kommunene som har skatten i dag.

– Det er opp til hver kommune å skjerpe seg?

– Ja, og det mener jeg de har full anledning til å gjøre. Det er mange kommuner som er levende, gode bevis på at det går an.

– Vil ikke dette gå ut over for eksempel eldretjenester, som dere også vil styrke?

– Det er det de alltid sier: At det vil gå ut over eldreomsorgen. Men de sier ikke at det vil gå ut over byggingen av et nytt kulturhus, eller andre ting som kommunen finner ut at de skal prioritere. Man truer med de tingene som får innbyggerne til å føle seg mest sårbare.