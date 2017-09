– Gro driver valgkamp for Arbeiderpartiet nå, og dette er et eksempel på det. Hennes erfaringsgrunnlag med å lede en regjering med flere partier er ikke-eksisterende, sier Solberg til Aftenposten.

I Adresseavisen lørdag, kritiserer Brundtland (78) den sittende statsministerens ledelse av regjeringen.

Ap-legenden mener Solberg burde ha sagt tydelig ifra da Sylvi Listhaug dro på tur til Rinkeby utenfor Stockholm denne uken.

Mener angrepet viser at Ap sliter

Erna Solberg, som frem til mandag er på turné langs kysten fra Trøndelag til Kristiansand, godtar ikke kritikken fra Ap-forgjengeren.

– De forsøker å holde liv i debatten, men det er et symptom på at det går dårlig for Ap på målingene, og at folk ikke vil ha politikken deres, sier Solberg.

Harald Stanghelle har skrevet om Solberg og Listhaug lørdag. «Erna Solberg leder en regjering med en privatpraktiserende polariseringsminister»

Med en uke igjen til valget ligger fremdeles Arbeiderpartiet på et rekordlavt nivå på mange målinger. Men også Høyre ligger under valgresultatet fra 2013.

Kaller Ap Sverige-verstinger

Ifølge Høyre-statsministeren er kritikken bare et forsøk på å sverte. Og kritikken om at man ikke skal advare med situasjonen i et naboland i valgkampen, er ifølge Solberg helt malplassert.

– Arbeiderpartiet kritiserer Listhaug for å ha vist til Sverige, men Ap er partiet som i størst grad har advart mot svenske tilstander på ulike områder under den borgerlige, svenske regjeringen. Så sent som i sommer skremte Trond Giske med svenske tilstander i norsk skole, sier statsministeren.

– Du mener at Sylvi Listhaugs tur og håndtering av denne saken var helt riktig?

– Jeg vil ikke gå inn i detaljer. Hun må selv stå for det.

– Du vil ikke si om du mener det var klokt eller uklokt?

– Jeg går ikke inn i detaljene i dette.