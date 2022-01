Støre: Skjenkestoppen står til neste fredag.

MOELV (Aftenposten): Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir lettelser i tiltakene fredag 14. januar. – Det er beklagelig og vondt å se konsekvensene for utelivsbransjen, sier Støre.

Fra enden av limtreet: hovedtillitsvalgt Martin Fauchald, statsforvalter Knut Storberget, statsminister Jonas Gahr Støre, landbruksminister Sandra Borch og konsernsjef Morten Kristiansen.

Fredag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Moelven Limtre som produserer konstruksjoner til trebroer, skoler og store haller.

– Et industrielt eventyr. Vi henter ressurser fra skogen, kompetanse fra arbeidsfolk i en bedrift som virkelig satser på arbeidsstokken, sier Støre begeistret.

Men strømpriser og koronatiltak dominerer dagsordenen hvor enn Støre befinner seg. Det liker han.

– Det er bra at tiltakene blir debattert. Jeg får med meg engasjementet. Og frustrasjonen hos dem som opplever at hverdagen er blitt tøffere. De som har mistet jobben, og de som opplever at livsverket går i knas, sier Støre.

Denne uken har ropet om å oppheve skjenkestoppen økt i styrke fra dag til dag. Fellesforbundets leder Jørn Eggum, NHO, Virke og lokale Ap-ordførere ber om oppmykning for å kunne åpne dørene igjen.

– Det er jo særlig utelivsbransjen og reiselivet som blir rammet igjen. Det gjør meg vondt, sier Støre

– Så vil jeg si at tiltakene vi innførte i desember har virket. Vi har hatt bedre kontroll gjennom de fire ukene. Smitten har økt, men vi har hatt kontroll når det gjelder innleggelser. Fortsatt er det en ukjent faktor hvor mye det nye viruset vil smitte, men vi vet mye mer, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre lover lettelser i noen av tiltakene.

Lover noen lettelser

De neste dagene vil regjeringene vurdere råd fra helsemyndighetene og kommunene og vurdere situasjonen ved sykehusene før den fatter vedtak om tiltak.

– Jeg håper vi kan fatte vedtak som gir justering og noen lettelser, sier Støre.

– Du lover lettelser?

– Ja, på noen områder. Så må vi se på helheten. For det å bekjempe smitte handler om nærhet, nærkontakter og avstand. Men vi må tilpasse det på en måte som gir minst belastning på barn og unge og minst belastning på muligheten til å gå på jobb. Og hverdagslivet til folk.

– Fellesforbundets Jørn Eggum og mange med ham ber om et varsel om at skjenkestoppen oppheves neste fredag?

– Jeg synes det er ryddig overfor alle som er berørt at vi ikke begynner å gi signaler litt i den retning og litt i den retning – annet enn at vi får det med oss.

– Vi oppsøker jo dem som har de nære erfaringene, de ulike bransjene og foreningene, for å få et ordentlig inntrykk av hva de erfarer. De skal være helt trygge på at vi tar det på fullt alvor. Og ikke bare vurderer vi tall fra smitte, men også hva den virkelige erfaringen er ute i samfunnet.

– Vurderer dere nye rammer slik at man kan åpne for skjenking, men i mindre omfang enn tidligere?

– Det vil være en naturlig del av vurderingen. Men som sagt: Omfanget av nærkontakter og avstand påvirker smitten. Vi må vite mer om viruset. Det vi har grunn til å tro nå, er at det er mer smittsomt, men kanskje mindre alvorlig.

Tiltakene står til fredag

– Er du trygg på at det er faglig grunnlag for skjenkestoppen slik den er i dag?

– De faglige rådene har vært tydelige på at skjenkestopp vil ha betydelig effekt. Derfor tok regjeringen den beslutningen, for å ha kontroll på smitten. Jeg vil ikke skrive under på at skjenkestoppen, slik den er i dag, vil bli stående uforandret. Det er det vi nå skal vurdere. Men det jeg er trygg på, er at med det kunnskapsgrunnlaget vi hadde i midten av desember, var det riktig å ha tiltak som samlet fikk aktivitet og nærkontakten ned uten at samfunnet stengte.

– Konsekvensene for en del i utelivsbransjen har vært nedstenging. Det er beklagelig og vondt å se. Men skoler og barnehager har vært åpne.

– Blir det også nye innstramninger?

– Jeg vil ikke gå i detalj på det. Jeg er opptatt av at vi ikke gjør litt endringer en dag, litt neste dag og litt tredje dag. Disse ordningene må virke. Så tiltakene står til neste fredag, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre og hovedtillitsvalgt Martin Fauchald ved Moelven Limtre.

Gir regjeringen 6,5 i karakter

De 80 medlemmene av Fellesforbundets avdeling i Moelven Limtre er mest opptatt av strømprisene og styrking av utdannelsen av yrkesfag- og fagarbeidere.

– Strømpris er veldig aktuelt om dagen. Og de unges muligheter til å komme inn i boligmarkedet. Mange er opptatt av de to tingene, sier hovedtillitsvalgt Martin Fauchald, som selv er Ap-medlem.

– Jeg husker Einar Gerhardsen sa en gang: Ingen skulle få kake før alle har fått brød. Nå kan vi kanskje si at noen har forspist seg litt i Edens hage, mens andre kanskje ikke har fått brød. Slike forskjeller håper vi blir utjevnet med denne regjeringen, sier han.

– Er dere fornøyd med regjeringen så langt?

– Det er for tidlig å si noe om det. De er så vidt blitt varme i kontorene sine. Men vi har klare forventninger.

– På en karakterskala fra 1–10, hvor plasserer du Støre-regjeringen?

– Veldig usikkert. Men jeg tror vi skal over halvparten og sier 6,5, svarer Fauchald.