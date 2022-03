I 2011 bombet Norge Libya uten at Stortinget var involvert. Nå vil de folkevalgte ha mer å si i norske krigsoperasjoner.

– Slike operasjoner må være forankret i Stortinget, sier Svein Harberg (H).

I 2011 deltok norske styrker i bombeangrep i Libya.

Reglene om hvordan Norge skal delta i militære operasjoner i utlandet har vært uklare, mener Stortingets kontrollkomité. Nå har de ryddet opp hvordan slike vedtak skal fattes.

I Danmark må Folketinget gi samtykke til hver enkelt militær operasjon. Norge har ikke slike regler eller praksis. Komiteen er nå enige om at slike operasjoner må være forankret i Stortinget. Det sier Svein Harberg (H), som sitter i komiteen.

– Vi er også enige om at det skal gjøres grundig arbeid i regjeringen i forkant slik at det er etterprøvbart, sier han.

Stortingets kontrollkomité har nå behandlet forslagene. Samtlige partier, fra Rødt til Frp, er enige om at Stortingets medvirkning må bli styrket.

– Vi har sett tidligere sololøp fra ulike regjeringer, som da Stoltenberg-regjeringen bombet Libya etter en kjapp runde på SMS, sier Rødts saksordfører Seher Ayer.

Det var etter forslag fra Rødt at komiteen har behandlet «prosedyrer for å sikre Stortingets medvirkning i og kontroll med norsk utenriks- og forsvarspolitikk».

Rødts Seher Aydar vil ha slutt på at Norge deltar i militære operasjoner uten debatt i Stortinget. Her fra en tidligere demonstrasjon.

Informasjonsplikt

Regjeringen har i henhold til Grunnlovens § 82 en generell informasjonsplikt. Gjennom årene er det også utviklet en egen praksis med «å konsultere» Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité i viktige saker.

Men det har vært mye strid om praktiseringen. Venstresiden mener ulike regjeringer har opptrådt egenrådig og kun informert Stortinget etter at viktige vedtak om bruk av norske våpen og soldater er fattet. Norges krigsdeltagelse i Libya, hvor norske kampfly var med på å bombe opprørere til makten, står for mange som et skrekkeksempel.

I innstillingen fra kontrollkomiteen er alle partier enig om å stramme inn kravene til regjeringen og styrke Stortingets rolle:

«Komiteen understreker at konsultasjonene må foregå på en måte og på et tidspunkt i beslutningsprosessen som ivaretar at konsultasjonene er egnet til å ha reell betydning for regjeringens beslutning. Det betyr at konsultasjoner skal skje før det er truffet beslutninger eller iverksatt prosesser som vil være vanskelige å reversere».

Høyres Svein Harberg sier at regjeringens vedtak om militære operasjoner «må forankres skikkelig».

– Samlet om kjøreregler

I tillegg skriver komiteen at det kan «være tilrådelig» at regjeringen påser at beslutninger om «å delta i militæroperasjoner i utlandet har klar parlamentarisk forankring».

Samtidig understreker komiteen at utenriks- og forsvarsprerogativet (Grunnloven § 25 og 26) fortsatt gjelder. Det betyr at regjeringen har en særrett til å treffe beslutningene.

Seher Aydar synes det er «fint at komiteen er samlet om viktige kjøreregler for regjeringen».

– Det er viktigere enn noen gang at utenriks- og forsvarspolitikken er forankret i Stortinget. Nå har man kunnet invadere andre land uten å presentere en klar plan og folkerettslig mandat for de folkevalgte, sier hun.

– Ville disse reglene stanset norske deltagelse i Libya?

– De slår fast at regjeringen må konsultere Stortinget før og ikke etter at viktige beslutninger er tatt. Det er viktig at vi får debatt og at Stortinget får mulighet til å si sin mening før det tas avgjørelser om å sende soldater og våpen utenlands, sier hun.

Ifølge Aydar har utenrikspolitikken lenge « blitt slengt inn i en svart boks», i betydning av at den er utformet i en liten, lukket krets.

– Norge er blitt med i operasjoner med katastrofaler følger, som Libya, uten at det ble diskutert på forhånd, sier hun.

Må konsultere før vedtak

Svein Harberg er enig i at det må være reelle konsultasjoner med Stortinget.

– Det må ikke være en orientering i etterkant. Det må være en konsultasjon i forkant og forankres på en skikkelig måte, sier han.

– Styrker dere Stortingets makt versus regjeringen?

– Vi klargjør at Stortinget skal involveres uten å rokke ved regjeringens prerogativ. Det er særs viktig å ta denne runden fordi det har over tid vært diskusjon om hvordan man skal tolke regjeringens prerogativ og konsultasjonskravet når det gjelder å holde Stortinget involvert.

– Jeg føler at vi nå klargjør hvordan det skal gjøres, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken og Rødts Seher Aydar vil gå lenger og mener at «den beste måten å sikre demokratisk legitimitet på er at regjeringen legger frem sin beslutning om å delta i militæroperasjoner i utlandet som en sak for Stortinget med påfølgende debatt og votering i åpen sal.»

– Gir Stortinget sitt samtykke, vil beslutningen ha en klar parlamentarisk forankring. Regjeringen må også legge frem sin begrunnelse for deltagelse i militære operasjoner i utlandet, og denne må utformes på en måte som gir Stortinget et konkret og klart grunnlag for å behandle saken, skriver de to i innstillingen.