Målingen Norstat har gjort for Aftenposten og NRK for september er tatt opp etter at bompengeforliket ble til. Det forliket har i liten grad styrket regjeringskoalisjonen, om man skal tro målingen. Samlet går regjeringspartiene tilbake 0,7 prosentpoeng.

Selv om bompengepartiet ser ut til å avta i styrke, hjelper ikke det Frp som nå er under halvparten så stort som Senterpartiet, med henholdsvis 7,3 og 15,2 prosent oppslutning.

Venstre, som i full offentlighet har kranglet med Frp om definisjonen av bompengeforliket, gjør et betydelig hopp på 3,1 prosentpoeng og ender på 5,4.

MDG, som er det mest bompengevennlige partiet, går frem tre prosentpoeng og ender på 10 prosent.

Høyre og Ap straffes

De to store såkalte styringspartiene ligger an til å gjøre et elendig valg om mindre enn én uke.

Ap gikk litt frem på augustmålingen til Aftenposten/NRK, men faller dramatisk i september. Fallet er på fem prosentpoeng og tar partiet ned til 22,3. Denne målingen er tatt opp etter NRKs sak om Støres fondsinvesteringer.

Også Høyre faller. Partiet går tilbake 4,6 prosentpoeng og ender på 18,4.

Målingen er tatt opp i perioden 27/8 til 2/9.

FNB: Få lister gir utslag i sentrale målinger

På Folkeaksjonen nei til mer bompengers stand på Karl Johan tar man målingen med stoisk ro.

– Vi stiller bare lister i 11 kommuner og fem fylker. Det vil slå ut i en riksmåling, sier May Britt Lundvold, som sammen med listekandidat i Oslo Karl Ivar Bergo bemanner standen.

De to sier de ikke har merket noen endringer i folks interesse for FNB etter bompengeforliket.

– Det folk oftest spør om er hva vi mener om andre saker enn bompenger, forteller Bergo, som deler ut et program til Reidar Saugstad. Han går fra valgbod til valgbod for å få oversikt.

– Jeg orienterer meg før jeg bestemmer meg, sier han.

Det blir stadig færre som bestemmer seg i siste liten. Mer enn 500 000 har alt forhåndsstemt ved årets valg, noe som er rekord for et kommune- og fylkestingsvalg. Samtidig intensiverer partiene valgkampen de siste dagene for å få velgere opp fra sofaen og til valgurnene.

Stein Bjørge

Statsminister: Under en uke til fasiten

Statsminister Erna Solberg har brukt de siste dagene på å turnere Norge fra nord til sør.

– Dette er en måling for kommunevalget og det er andre målinger som viser høyere nivåer, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg om målingen der Høyre får 18,4 prosent.

– Det er under en uke til fasiten. Vi vil frem til valget snakke om det som er viktig for oss. Be folk stemme for en god skole og kvalitet i eldreomsorgen, sier hun.

– Hva er din forklaring på Høyres store tilbakegang?

– Jeg kan ikke gi noen forklaring på en tilbakegang som ikke speiles i andre målinger. Vi får se på valgresultatet om mindre enn en uke, sier statsministeren.

Håkon Mosvold Larsen

Ap: Det svinger mye

Nestleder i Ap Bjørnar Skjæran sier at målingene svinger mye.

– Men nå er det bare en ting som gjelder og det er resultatet på valgdagen. Vi driver intens valgkamp, og vi ser at det er store lokale variasjoner. Mye tyder på at valget ikke blir en toppnotering for Ap, men vi jobber intenst for at vi fortsatt skal være ordførerpartiet etter valget, sier han.

Ap har mer enn 200 ordførere i dag.

– Hva har dere ikke lykkes med?

– Nå er det en tid for alt. Vi skal drive valgkamp, så får vi ta analysene etter valget. Vi jobber hardt med viktige saker som bedre eldreomsorg og hele stillinger i omsorgssektoren, sier han.

Venstre: Klima og miljøvalg

Jan Tomas Espedal

Venstre falt på augustmålingen, men henter seg nå inn igjen på målingen for september.

Partileder og kulturminister Trine Skei Grande sier at det rapporteres om god stemning i møter med potensielle velgere.

– Denne målingen bekrefter det kandidatene sier når jeg spør hvordan det går, sier hun.

– Stemningen har vært mer positiv enn vi inntil nå har sett på målingene, sier hun. Skei Grande sier at hun tror folk har sett hva Venstre fått til, eksempelvis med bompengeforliket.

– Dette er et klima og miljøvalg. Vi har gode svar og en positiv tilnærming, sier hun.