Regjeringen har foreslått et makstak på støtte til barnebriller for barn med synshemninger. For enkelte familier med et synshemmet barn kan dette føre til opptil 50.000 kroner i økte utgifter årlig.

Silje Bårud og datteren Alvilde (3) sto frem i Aftenposten og fortalte om konsekvensene for dem av regjeringens kuttforslag. Alvilde må ha spesialbriller fordi hun er ekstremt langsynt.