1. mai-arrangementene på begge sider av Drammenselva hadde stikk motsatt budskap:

På den tradisjonelle LO-arenaen talte Rødts leder Bjørnar Moxnes, parolene var mot privatisering og kutt i sykelønnen, og Jernbanens musikkorps marsjerte og spilte.

På Frps arrangement dundret 70-talls discomusikk utover torget. Det eneste fellestrekket var at bompengeopprøret på Vestlandet har spredt seg over Langfjellet, og inn i både den røde og blå feiringen av arbeidernes dag.

Dan P. Neegaard

Fire måneder før høstens lokalvalg sliter Frp på meningsmålingene. Nå har partiet bestemt seg for å utnytte det voksende bompenge-opprøret for alt det er verdt.

– Det er et bompengeopprør over hele landet. Begeret er fullt og mange er misfornøyd, også med det Frp har fått til i regjering. Det vet vi, sier Listhaug.

Deretter minnet hun publikum om at samferdselsbudsjettet har økt med 75 prosent, og at det bygges mer vei enn på mange år.

Les også: Vil ha firedobbel straff i belastede områder som Grønland

– Frp står alene mot bompenger

Så hevet Listhaug stemmen og ba andre politikere våkne opp:

– Det er dessverre et faktum at Frp har stått alene mot bompenger i alle år. Jeg har en beskjed til de andre partiene: Nå må dere våkne. Nå er det nok. Nå må vanlige folk slutte å bli pisket og plaget med disse bompengene som rett og slett går ut over familieøkonomien.

Ifølge Listhaug er det ikke rart at mange bilister er rasende når bompengene ikke bare går til bedre vei, sykkel- og gangveier.

– Nei, enkelte steder betaler de bompenger for å få smalere veier og dårligere veier. Bilister skal ikke være alles melkeku. Bilister skal betale for vei. Nå må denne flåingen ta slutt, sa hun.

Overfor Aftenposten bekrefter Listhaug at bompengesaken vokser til bli valgkampens kanskje viktigste sak mange steder.

– I mange kommuner blir kampen mot bompenger kjempeviktig. Det vil stå slag der om det skal være bompenger eller ikke, sier hun.

Dan P. Neegaard

– Skjønner at folk er utålmodige

– Frp i regjering støtter bompengene?

– Frp ønsker ikke bompenger. Så er vi det eneste partiet av samtlige som er imot. Men jeg skjønner at folk er utålmodige. Det er jeg selv, folk i partiet er utålmodige og det er et opprør på gang.

– Nå må de andre skjønne at de kan ikke sitte og skattlegge bilistene hardere og hardere og hardere. Begeret er fullt. Nå må det stoppes, sier Listhaug.

– Er bompengeopprøret blitt Frps akilleshæl?

– Vi kan ikke lenger putte mer og mer utgifter på bilistene til å betale for alt mulig annet enn vei, svarer hun.

Dan P. Neegaard

Les også: Firebarnsmor må ut med tusener av kroner for å kjøre til trening

Lokal bomstrid

Lokalt berører kampen om Buskerud Bypakke 2 både Drammen og nabokommunene. Høyre er splittet, og fagbevegelsen i Buskerud har engasjert seg mot «usosiale bompenger».

– Bompengene gjør at to voksne kjapt må betale 30.000 kroner ekstra i skatt. Hvem er disse politikerne som vil loppe dere for disse pengene, spurte Frps ordførerkandidat Ulf Erik Knudsen.

Svaret sjokkerte ingen: Alle partier unntatt Frp.

Og Listhaug støttet opp:

– Stem Frp. Da blir det ikke bompenger i Drammen. Da blir dere den første byen i Norge som vinner kampen mot usosiale bompenger. Da stanser den galskapen de vil innføre i Drammen. Flåingen må ta slutt, sier hun.

Høstet applaus for «Ingen tilgivelse for IS-kvinnene»

Utenom bompenger fikk Listhaug applaus da hun sa at det ikke finnes tilgivelse for IS-kvinnene. For øvrig lekket hun nye forslag fra innvandrings- og integreringsutvalget hun leder:

* Frp ønsker tak på totalt utbetaling av sosiale- og trygdeytelser som ikke skal overstige det du får i jobb.

*Frp går inn for flyktningtopp i utvalgte deler av landet. Dette er områder der over 60 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn.

Frp peker på kommunene Oslo, Lørenskog, Drammen, Skedsmo, Rælingen, Ullensaker og Askim som kommuner med slike områder.

– Vi skal passe på den norske befolkningen. Vi vil ikke ha svenske tilstander i Norge, sier Listhaug.

Dan P. Neegaard

Moxnes vs. Listhaug

Etter talene krysset Bjørnar Moxnes broen og møtte Listhaug til ordkrig om bompenger og innvandring.

– Du ønsker jo 25.000 flyktninger inn i Norge, som koster 25 milliarder hvert år. Du skal bruke mye penger, og legge ned næringene som skaffer de, og det går ikke, sa Listhaug.

– Du sitter stille på EUs fang og ser på sosial dumping over Svinesund uten å løfte en finger mot EU. Dere gjør alt EU sier, kontret Moxnes.

Det var han som sto bak mistillitsforslaget som førte til at Listhaug gikk av som justisminister.

– Jeg må gå videre. Jeg må brukte tiden på vanlige folk, ikke på blådresser fra Nordstrand i Oslo vest, sa Listhaug, før hun forlot seansen.

Rørt Giske talte for fullt hus

I Holtålen kommune i Trøndelag var det en tydelig rørt Trond Giske (Ap) som gikk på talerstolen i sin første politiske tale etter dansevideo-saken.

– Jeg blir rørt. Jeg har vært på mange 1. mai-arrangementer i store byer som har hatt færre folk enn det er her i dag.

– Vårt budskap til fagbevegelsen er at vi er på deres side. Vi skal være med å kjempe mot midlertidighet, mot sosial dumping, nulltimerskontrakter og vi skal sørge for det anstendige gode arbeidslivet, sa Giske.