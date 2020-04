– Det har vært trist å se at Arbeiderpartiet, som har så mye av sin historie forankret i solidaritet og fellesskap, er ute av stand til å vise lederskap i Moria-saken, sa hun i sin tale til MDGs digitale landsmøte lørdag.

Bastholm er lederkandidat når MDG på dagens landsmøte forlater modellen med to likestilte talspersoner. Det vil velge en leder og to nestledere, slik de fleste norske partier har.

Bastholm sa at det fortsatt er mulig for Jonas Gahr Støre å snu og gjøre som sine sosialdemokratiske kolleger i Tyskland og Finland, og melde seg på den europeiske dugnaden.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe sluttet denne uken opp om at Norge skal hente 500 flere mennesker til Norge, primært kvoteflyktninger.

– Men vi gir en åpning for at dersom FN, i dialog med oss, kommer frem til at vi i stedet for å hente 500 kvoteflyktninger bør la noen av dette antallet være fra Hellas, så gjør vi det, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani til NTB sist uke.

– Det vil da ikke være kvoteflyktninger, men mennesker med beskyttelsesbehov som vil få sin asylsøknad behandlet i Norge, sa han.

Nei til oljestøtte

I sin tale kom også Bastholm med en klar oppfordring til statsminister Erna Solberg (H): Ikke gi mer støtte til oljeindustrien.

Hun advarte Solberg mot å gi etter for press fra Fremskrittspartiet og kalte det en historisk tabbe hvis regjeringen nå løser koronakrisen ved å forsterke klima- og naturkrisen.

– Min oppfordring til statsminister Solberg er å ikke gi oljenæringen flere fossile subsidiepakker – gi dem heller en grønn omstillingspakke, sa Bastholm.

– For eksempel er det hodeløst at vi i det hele at diskuterer om vi skal ha oljeboring i iskantsonen i vår tid, sa hun.

Oljenæringen har blant annet lagt frem et forslag om endrede avskrivningsregler for å avhjelpe krisen i oljebransjen. Den er rammet av et brutalt fall i oljeprisen og koronakrisen. Stortingsflertallet har bedt regjeringen om å komme med tiltak for oljeindustrien snarest. Så langt har ikke regjeringen sagt når disse kommer.