Une Bastholm ble enstemmig valgt til Miljøpartiet De Grønnes første leder på lørdagens digitale landsmøte. Ordningen med to likestilte talspersoner er nå historie.

Vikarierende Oslo-byråd Arild Hermstad og viserektor ved Universitetet i Tromsø Kriss Rokkan Iversen ble enstemmig valgt til nestledere.

Rokkan Iversen ble innstilt da byråd Lan Marie Nguyen Berg trakk seg som kandidat. Hun har meget kort fartstid i MDG og er i dag også gruppeleder for MDG i Troms og Finnmark. Sentralstyremedlem Toine Sandnes ble lansert som motkandidat på et benkeforslag. Rokkan Iversen som trakk det lengste strået med et overveldende flertall.

I sin tale til landsmøtet gikk Bastholm til angrep på Ap i spørsmålet om å hente barn fra Moria-leiren i Hellas.

– Det har vært trist å se at Arbeiderpartiet, som har så mye av sin historie forankret i solidaritet og fellesskap, er ute av stand til å vise lederskap i Moria-saken, sa hun i sin tale til MDGs digitale landsmøte lørdag.

Bastholm sa at det fortsatt er mulig for Jonas Gahr Støre å snu og gjøre som sine sosialdemokratiske kolleger i Tyskland og Finland, og melde seg på den europeiske dugnaden.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe sluttet denne uken opp om at Norge skal hente 500 flere mennesker til Norge, primært kvoteflyktninger.

– Men vi gir en åpning for at dersom FN, i dialog med oss, kommer frem til at vi i stedet for å hente 500 kvoteflyktninger bør la noen av dette antallet være fra Hellas, så gjør vi det, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani til NTB sist uke.

– Det vil da ikke være kvoteflyktninger, men mennesker med beskyttelsesbehov som vil få sin asylsøknad behandlet i Norge, sa han.

Nei til oljestøtte

I sin tale kom også Bastholm med en klar oppfordring til statsminister Erna Solberg (H): Ikke gi mer støtte til oljeindustrien.

Hun advarte Solberg mot å gi etter for press fra Fremskrittspartiet og kalte det en historisk tabbe hvis regjeringen nå løser koronakrisen ved å forsterke klima- og naturkrisen.

– Min oppfordring til statsminister Solberg er å ikke gi oljenæringen flere fossile subsidiepakker – gi dem heller en grønn omstillingspakke, sa Bastholm.

– For eksempel er det hodeløst at vi i det hele at diskuterer om vi skal ha oljeboring i iskantsonen i vår tid, sa hun.

Oljenæringen har blant annet lagt frem et forslag om endrede avskrivningsregler for å avhjelpe krisen i oljebransjen. Den er rammet av et brutalt fall i oljeprisen og koronakrisen. Stortingsflertallet har bedt regjeringen om å komme med tiltak for oljeindustrien snarest. Så langt har ikke regjeringen sagt når disse kommer.