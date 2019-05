Ordførere mener Siv Jensen nører opp under hat. Ber statsministeren gripe inn.

Under middagstalen på Frps landsmøte lørdag kveld, kom Siv Jensen med en klar tale til partimedlemmene.

– Dette må jo være det beste kick-offet i verden. Det er bare å brette opp ermene, dundre ut og knuse disse jævla sosialistene, sa Jensen.

Flere har reagert sterkt på uttalelsen.

Mandag sendte ordfører i Eid, Alfred Bjørlo (V), og ordfører i Selje, Stein Robert Osdal (KrF), et felles brev til Statsministerens kontor. De ber Erna Solberg gripe inn og gjøre det helt klart at slike uttalelser «ikke er greit». De ber statsministeren være tydelig på at «også medlemmer av regjeringen må se på seg selv som rollemodeller».

Bjørlo og Osdal viser til at KS (kommunenes interesseorganisasjon) i april, på vegne av alle landets ordførere, sendte brev til stortingspresidenten med tittel «Valgløfte 2019». KS ber i brevet presidenten medvirke til at «sentrale politikere er rollemodeller i debatter i lokalvalgkampen i år».

– Bakteppet her er en KS-undersøkelse som viser en dramatisk endring av debattklimaet. Nesten halvparten av lokalpolitikerne har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Halvparten av disse vurderer å slutte med lokalpolitikk som følge av dette, sier Bjørlo.

Alley, Ned / NTB scanpix

– Gikk kaldt nedover ryggen

Han sier det er veldig spesielt at Jensens uttalelse faller kun to uker etter at KS sendte brevet til stortingspresidenten.

– Vi ber i brevet om at rikspolitikerne omtaler hverandre med respekt. Vi ber om at sentrale politikere hjelper oss lokalpolitikere, ikke motarbeider oss. Og så går det bare to uker, så skjer dette, sier Bjørlo.

– Men overdrive dere ikke litt nå? Disse ordene falt en lørdag kveld under en festmiddag?

– Dette var ikke ord som falt på et nachspiel, men foran alle delegatene på landsmøtet og et samlet pressekorps. Dette er ord som får det til å gå litt kaldt nedover ryggen på meg. Jeg kan selv være spiss i replikken, men det er et godt stykke fra det og til å si at vi «skal knuse de jævla sosialistene», sier Bjørlo.

– Sentrale politikere har ikke fått med seg alvoret

– Vi må som politiske ledere på lokalt nivå gå foran som gode rollemodeller. Det samme gjelder politiske ledere på nasjonalt nivå. Finansministerens uttalelser er et urovekkende tegn på at det nasjonale politiske miljøet ikke har fått med seg alvoret som ligger i KS’ «Valgløfte 2019», sier Bjørlo.

Slik starter brevet fra ordførerne til statsminister Erna Solberg:

"I årets valgkamp sier vi nei til:

Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep.

Vi sier ja til:

Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon.

Vi forventer:

At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter."

Bjørlo sier han og andre lokalpolitikere daglig står i ubehagelige situasjoner, men at man gjør det man kan for å ha en respektfull debatt.

– Det blir verre av den type retorikk som en statsråd her legger listen for og som vi allerede nå ser blir adoptert av hennes politiske motstandere land og strand rundt ved inngangen til lokalvalgkampen.

– Om det ikke allerede er gjort så vil vi be statsministeren sørge for at KS’ «Valgløfte 2019» blir gjort kjent for samtlige medlemmer av regjeringen, sier Bjørlo.

Solberg: – Ikke et angrep på noe som helst

Det lyktes ikke å få en kommentar fra Erna Solberg mandag. Hun var på reise i Nordland og Trøndelag. Men søndag sa hun følgende til NRK Dagsrevyen:

– Dette var sagt med glimt i øyet og humoristisk på slutten av en landsmøtemiddag. Dette var ikke et angrep på noe som helst.

Olav Olsen

Statssekretær på SMK, Rune Alstadsæter, skriver følgende i en e-post mandag kveld:

«Siv Jensen har beklaget uttalelsene fra festmiddagen lørdag kveld, og jeg oppfordrer alle til å se klippet og selv gjøre seg opp en mening.

Vi synes det er bra at lokalpolitikere fra ulike partier slutter opp om et godt debatt-klima under høstens valg. Vi er tilhengere av og jobber for en saklig politisk debatt uten sjikane, hat og trusler.»

Siv Jensen: – Jeg ønsket ikke å tråkke noen på tærne

Jensen reagerer slik på innholdet i denne artikkelen, gjennom en e-post:

«Som jeg sa til Aftenposten i går så var dette sagt med et glimt i øyet. Jeg skrek det ikke ut som noen sier. Det var ikke sagt under en politisk debatt eller som et utspill. Det ble sagt under Fremskrittspartiets festmiddag, et lukket arrangement.»

Hun skriver at hun mener saken blir tatt fullstendig ut av sine proporsjoner.

Åserud, Lise / NTB scanpix

«Det registrerer jeg at flere fra pressen som var på middagen selv skriver. Det var en feiring av min 50-års dag, og jeg var veldig rørt. Hadde de som nå kritiserer vært til stede, tror jeg ikke dette hadde vært en sak.»

Hun skriver videre at hun ikke ønsket å tråkke på noen:

«Derfor beklaget jeg i går. Jeg har stor respekt for mine politiske motstandere, det vet de også selv. Jeg er rykende uenig med dem og kjemper mot dem, men har på eget initiativ tatt dem i forsvar og tatt et oppgjør med netthets og språkbruk i politikken. Nå skal jeg konsentrere meg om å gjøre et godt valg for Frp og vise at vi har bedre løsninger enn sosialistene.»

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide ba allerede søndag Jensen om å trekke uttalelsen. Han mener den er «ødeleggende for det politiske ordskiftet».

En annen som reagerte på Jensens utsagn er stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap). Hun har sendt et skriftlig spørsmål til statsministeren der hun ber statsministeren svare på hva hun synes om finansministerens ordbruk. Solberg har seks virkedager på seg til å svare.