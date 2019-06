Antall direktører i Jernbane-Norge har økt fra 11 til 49

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener alle direktørene er nødvendige.

– Det viser at når man har større fokus på driften av hvert enkelt selskap og primæroppgavene de har, da greier vi å få ut milliardgevinster. Da er litt flere ansatte og direktører en liten pris å betale, sier han til NRK.

Statsråden fremhever at staten sparer 8 milliarder kroner på jernbanereformen de neste ti årene.

– De 8 milliardene i innsparing viser at konkurransen virker, og at jernbanereformen er på rett spor. Men det er viktig at toppsjefene viser moderasjon de kommende årene, sier Dale.

NRK har kartlagt lønnen til ledelsen i Vy og de andre jernbaneselskapene som staten eier direkte, og som har vært en del av det som tidligere het NSB.

Konsernsjef Geir Isaksen i Vy tjener mest. Han fikk i fjor en lønnspakke på 6,2 millioner kroner. Det var bonusen på 1,3 millioner kroner som særlig sørget for at lønnsveksten endte på 12 prosent.

I alt 17 av de 49 jernbanedirektørene tjener mellom 2 millioner og 3,5 millioner kroner i året, resten tjener mellom 1 og 2 millioner kroner. Flere sjefer får i likhet med Isaksen utbetalt bonus, men de andre direktørene har lavere bonus enn ham.