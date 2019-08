Innimellom de faste møtene med LO-toppene i samarbeidskomiteen og Aps sentralstyre, gir Støre sin analyse av bompengestriden mellom regjeringpartiene.

– Det er umulig for oss utenfor å vurdere en sak der det refereres til en skisse vi ikke har sett. Der det lekkes selektivt fra ulike partier i det som åpenbart er et spill dem imellom.

– Og der intern uenighet er løftet ut i offentligheten og der Erna Solbergs lederskap ikke strekker til for å få det inn de former det skal få, sier Ap-lederen til Aftenposten.

Han sier bompengesaken er viktig for mange «enten du er bilist eller tar kollektiv trafikk og er opptatt av miljø.»

– Så den hører hjemme i en kommunevalgkamp. Men nå er den ute i en kaotisk sammenheng, og fortrenger alle andre viktige saker. I dag har vi snakket skolestart, lærere, lese, skrive og regnegaranti, tidlig innsats, viktige spørsmål som blir satt i skyggen av en farse for åpen scene. De gir et dårlig bidrag til den lokalvalgkampen som nå pågår i kommuner og fylker over hele landet.

– Spillereglene er ikke bestemt

Les også: Frp sier nok er nok

– Hva bør statsminister Solberg gjøre?

– Få denne debatten inn i regjeringen og få den avgjort. Og så gi en fair og åpen fremstilling som resten av samfunnet kan ta stilling. Nå tar vi stilling til fragmenter som er lekket, av dem som vil ha frem sin versjon, og det er et dårlig grunnlag for en god debatt, sier han.

– Positivt med økt statlig bidrag til kollektivprosjekter

Hvis regjeringen åpner for at statens bidrag til store kollektivprosjekter i de fire store byene skal øke fra 50 til 70 prosent, så er det «positivt og i samsvar med Ap program», ifølge Støre.

– For øvrig er det helt uklart hva en løsning etter denne skissen vil bety for hva bilister og kollektivreisende faktisk skal betale. Vi må også vite om dette fører til økt biltrafikk, dårligere luft og mer kø i de store byene, og svekkede muligheter til å nå nullveksmålet som det har vært enighet om. Ap kan ikke støtte en løsning hvor dette blir resultatet, skriver han på Facebook.