Venstres nestleder Ola Elvestuen sier at partiet er klar for videre forhandlinger med de andre regjeringspartiene om bompengene.

– Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv. Vi er fire partier i regjering. Og regjeringen styrer på grunnlag av en avtale som ble vedtatt 17. januar 2019. Nemlig regjeringserklæringen.

– Venstre er klare for nye diskusjoner med Frp, H og KrF om bompenger. Vi finner gjerne en felles enighet. Men vi er ikke i mål med noen avtale før miljøprofilen er ivaretatt. Regjeringsplattformen ligger fast frem til de fire partiene som står bak den er enige om noe annet, sier Elvestuen.

Han understreker at Venstres mål er renere byluft, lavere klimagassutslipp og styrket kollektivtrafikk.

– Politikken vi fører i dag virker: Norske kommuner har historisk ren luft og det er lettere for folk å reise miljøvennlig. Det er en suksess vi må bygge videre på, sier han.

Dermed virker frontene mellom Frp og Venstre fastlås etter tre måneders forhandlinger.

– Vi jobber videre med disse spørsmålene, basert på tilbakemeldingene fra partiene, sier statsminister Erna Solberg til TV 2 søndag kveld.

Solberg gjør det hun kan for å dempe inntrykket av manglende styring, og vil ikke spekulere i hva som kan skje hvis ikke Frp eller Venstre beveger seg fra den fastlåste situasjonen.

Men striden rundt bompengene er trappet ytterligere opp etter helgen.

Høyre og KrF har ikke behandlet bompengene i partiorgan ennå, men signalene tyder på at ledelsen står bak. Frps landsstyre sier ja til avtalen. Mens sentrale Venstre-politikere signaliserer at partiet ikke godtar skissen.

Dermed er både bompengestriden, regjeringens skjebne og kommunevalgkampen sendt ut i et oppsiktsvekkende kaos.

Skissen klar for en uke siden

– Vi kom så langt som vi kom og avsluttet samtalene i slutten av forrige uke med det utgangspunkt at vi skulle gå og forankre innholdet i hvert parti. Det har Fremskrittspartiet nå gjort, og fått tilslutning, sier Jensen.

Etter tre timers diskusjon- som medførte full stans i valgkampen for partitoppene- slutte landsstyret i Frp seg til skissen.

Men signalene om at Venstre ikke godtar skissen, overskygget gladbudskapet fra Frp-ledelsen.

– Var alle fire partilederne fornøyd med skissen og ville anbefale den for sine partier?

– De andre partilederne må svare for sitt standpunkt. Men det vi har tatt tilbake til de fire partiene, er utfallet av så langt vi kom i forhandlingene.

– Men hvis en partileder var uenig ville vel vedkommende sagt ifra?

– Det ble satt veldig klare premisser for hvordan dette skulle håndteres.

Hvem står bak skissen?

– Har Høyre og KrF stilt seg bak avtalen?

– Jeg vil ikke legge ord i munnen på andrte partiledere. De må svare selv. Prosessen har vi vært enig om, og så er det opp til partienes organer å ta stilling til jobben som er gjort mellom partiene.

– Vi går ikke inn i nye forhandlinger, smetter nestleder Sylvi Listhaug inn.

– Føler du at Venstre har holdt seg til premissene?

– Jeg håper at Venstre ser at det som ligger i avtaleutkastet er bra både for kollektivsatsingen i de store byene, men også for belastningene for lommeboken som or den enkelte bilist, sier Jensen.

– Hvis Venstre ikke godtar avtalen, finnes det noen annen løsning enn å forlate regjeringen?

– Det er et spørsmål du nesten må stille statsmninisteren. Vi har holdt på lenge nå, og alt som har vært av mulige løsninger har ligger på bordet. Vi har kommet dit vi kom. Vi kan ikke holde på lenger, sier Jensen.

Ifølge Jensen var det «tilnærmet enstemmig» holdning i landsstyret, og «nøktern begeistring» for skissen.

Hun beskriver skissen som «et steg i riktig retning selv om vi selvfølgelig ønsket å gå lengre. Men det var så langt vi kom».

Jensen bekrefter at skissen innebærer at staten vil bidra med mer penger til byvekstpakenne og til lavere bompenger.

– Statens bidrag vil øke. Det blir mer penger på bordet fra statens side, bekrefter hun.

Professor: Kan bli Frps problem

Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap, ved NTNU, tror det «sannsynligvis ikke blir regjeringskrise».

– Men det kan jo selvfølgelig skje. Det er store spenninger mellom de fire partiene knyttet til flere spørsmål.

– Frp har behov for å fortelle landsstyret hva som er mulig å få til i denne saken, og skru ned forventningene. Og dermed sikre seg at de kan fortsette i regjering selv om de ikke får alt de ønsker seg. Det handler like mye om indre medisin som provokasjon fra Frps side, oppfatter jeg.

– Hva skjer hvis Venstre sier nei og Frp nekter å forhandle skissen?

– I aller verste fall, sett med Solbergs øyne, går Frp ut av regjering. De blir i så fall en passiv støtte i Stortinget. Sånn sett blir det en ommøblering, og en mer ustabil parlamentarisk situasjon. Venstre og KrF vil nok være svært fornøyde med en sånn situasjon.

– Venstre har veldig god tid, det er Frp som har det travelt, sier Todal Jenssen.

Milliardene ruller

Nestleder i Frp Terje Søviknes bekrefter at det «blir mer enn en milliard ekstra fra staten for å redusere bompengeandelen på neste års statsbudsjett.»