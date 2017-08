IT-eksperter bekymret for sikkerheten rundt stortingsvalget

En rekke kommuner og fylker har innført elektronisk opptelling av stemmene ved norske valg. Det er særlig de største kommunene som har tatt i bruk datasystemet EVA, som bruker 8–10 minutter på å skanne 1.000 stemmesedler.

Dette datasystemet er koblet til vanlige Windows-datamaskiner med nett-tilkobling. Etter valgloven er det krav om at opptellingene kvalitetssikres ved at alle stemmer blir telt minst to ganger, men det er ikke krav om at de telles manuelt av mennesker, bekrefter direktør i Valgdirektoratet Bjørn Berg til NRK.

Ifølge en gjennomgang kanalen har gjort, kan man slik systemet er nå enkelte steder risikere at stemmer bare har vært telt av én maskin, uten annen uavhengig kontroll. Torgeir Waterhouse i IKT-Norge mener dette valgsystemet er sårbart.

– Om noen har infisert et system slik at hver femte stemme til et parti registreres til et annet parti, vil den feilen bare gjentas i kontrolltellingen om det er samme maskin som teller, sier han.

Valgdirektøren mener imidlertid tellesystemet er rustet godt nok til at nordmenn skal kunne stole på at valgresultatet blir riktig.

– Her er det strenge regler som ligger inne i systemene. I tillegg avdekker vi feil i systemene ved å kjøre omfattende tester i forkant av valget. Vi foretar fullstendige opptellinger manuelt og kjører maskinelt opp mot disse opptellingene, og vi har foretatt to prøvevalg nå før valget, sier Berg.