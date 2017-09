Disse får en ekstra spennende valgnatt

Aftenposten har plukket ut et knippe håpefulle nykommere som i løpet av valgnatten kan sikre seg en plass på Stortinget. Noen av dem kan håpe på å sikre seg et valgt direktemandat fra eget fylke. Andre kan vinne i det store «bingo-lotto-spillet» om utjevningsmandatene.

De av dem som har en rival fra den andre blokken, kan til og med få avgjørende betydning valgnatten. Ett mandat kan bli nok til å vippe flertallet. Aps Lozan Balisany og Høyres Frida Melvær er blant dem som kjemper om direktemandater som kan bidra til å avgjøre hvilken side som vinner.

Ap

Lozan Balisany (25), 3. kandidat på Vestfold Aps liste.

Aktuell fordi: Kan ta det siste direktemandatet i fylket.

– Mitt mandat kan faktisk være avgjørende, sier Balisany, som kjemper mot Frps andrekandidat i Vestfold.

– En stemme på Ap i Vestfold er en stemme for en ny regjering, sier den unge politikeren som til daglig jobber som organisasjonsmedarbeider i Vestfold Arbeiderparti. Hun gikk til den jobben etter avsluttede studier i økonomi og administrasjon.

Balisani er vokst opp i Sandefjord, men født i Kurdistan. Til Norge kom hun som åtteåring, i år 2000.

– Hvilken sak engasjerer deg aller mest?

–Utenforskap. Det er en viktig sak i mitt fylke der andelen unge uføre har økt mest de siste tre årene. Får vi ikke unge i arbeid eller utdanning, går vi glipp av unges innsats i samfunnet og arbeidslivet, sier Balisany, som valgnatten skal pendle mellom Folkets Hus i Sandefjord og felles valgvake for Vestfold i Tønsberg.

– Det blir veldig spennende.

Englund Thor-Arne

Frida Melvær (45), 1.kandidat på Sogn og Fjordane Høyres liste:

Aktuell fordi: Kjemper om det siste mandatet i fylket

– Jeg har ikke hatt så mye tid til å kjenne på spenningsnivået, for å være ærlig. Jeg reiser rundt, deltar i debatter, snakker med medier og jobber beinhardt nå i innspurten.

– Hvilken sak engasjerer deg aller mest?

– Det er helt klart å skaffe flere jobber. Det er så grunnleggende i alle menneskers liv og i samfunnet generelt. Oljen vil ha betydning i mange år fremover, men vi må sikre at vi har flere ben å stå på.

– Jeg er ordfører i Askvoll, så det knytter seg også stor spenning lokalt til hvor jeg vil være etter mandagen. Hvis jeg får plass, blir det nye forhandlinger mellom partiene om hvem som skal ta over som ordfører.

Per Espen Stoknes (50), 2. kandidat på Oslo MDGs liste

Aktuell fordi: Var på Respons siste Oslo måling inne på direktemandat

– Jeg føler meg rimelig trygg på at jeg kommer inn, men dette er det mest uavgjorte valget noensinne. Det er bare tull å si at man er sikker, men det ser lovende ut. På snittet av målingene i august var jeg inne, og nå jobber vi beinhardt i innspurten.

– Hvilken sak engasjerer deg aller mest?

– Å få fortgang i grønn næringsutvikling, skape grønne arbeidsplasser og verdiutvikling. Akkurat nå jobbe jeg også med å rapportere OED inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen for regnefeilen de gjorde i beregningene av verdiene i Barentshavet.

– Hvordan har du forberedt deg på at du plutselig kan havne på Stortinget?

– Jeg har forberedt meg i nesten ett år. Masterprogrammet mitt i grønn økonomi på BI skal kjøres videre, så jeg har funnet en doktorgradstudent som kan steppe inn. Jeg planlegger fortsatt å ta noen dager på BI selv om jeg sitter på Stortinget, om det lar seg gjøre.

Arne Nævra (63), 1.kandidat på Buskerud SVs liste:

Aktuell fordi: Har vært inn og ut på utjevningsmandat

– Jeg har jobbet i mediene med direktesendinger, og er vant til å ha høy hjertefrekvens. Men nå gjelder det ikke bare meg, men hvilke veivalg landet tar, så jeg er nok oppe i en åtter på spenthetsskalaen.

– Hvilken sak engasjerer deg aller mest?

– Det er åpenbart klima og miljøspørsmål. Det skulle bare mangle, jeg har levd et helt voksent liv i naturen som naturfotograf og har vært verden rundt og sett endringene som skjer, ikke minst på Svalbard. Grunnen til at jeg ikke er helt grønn, er at jeg også er opptatt av fordelingsmekanismene og maktforholdene som skaper denne situasjonen.

– Jeg har overhode ikke gjort noen praktiske forberedelser på en eventuell stortingsplass, så kommer jeg inn, må jeg oppsøke Dressmann til uka. Jeg har vært selvstendig næringsdrivende hele yrkeslivet. Det kan være en god erfaring for SV å ha med på Stortinget.

Geir Adelsten Iversen (62), 1. kandidat på Finnmark Sps liste.

Aktuell fordi: Kan ta det siste mandatet i Finnmark eller et utjevningsmandat

– Hvilken sak engasjerer deg aller mest?

– Det er ingen hemmelighet at jeg er opptatt av fiskerirettighetene, at de beholdes både langs kysten og i landet, sier han og presiserer at han vil kjempe mot at folk fra EU-land kan kjøpe opp fiskeflåter fra Norge.

– Vi må sikre norsk eierskap, sier Iversen fra Hasvik kommune. Der har han den siste tiden vært lærer. Men før den tid har han vært alt fra fisker til kulturkonsulent og ordfører. I en rekke år jobbet med en fiskefestival. Går opptellingen i hans favør valgnatten, kan han bli Sps første stortingsrepresentant siden Johanne Gaup, som satt på Tinget fra 1993–1997.

– Det blir jo veldig spennende. Det kribler allerede nå, sier Iversen som skal tilbringe valgnatten på valgvake i Alta.

Signe Dons

Espen Teigen (24), 1. kandidat på Frp Nord-Trøndelags liste:

Aktuell fordi: Har vært inne på direktemandat eller utjevningsmandat

– Jeg føler meg aldri trygg i slike valg, men jeg er optimistisk, for vi har hatt gode målinger og har et fantastisk team. Jeg tror vi kan hale det i land.

– Hvilken sak er det som engasjerer deg aller mest?

– Det er nok eldreomsorg - en varm og verdig eldreomsorg som tar vare på de som bygger landet vårt. Det fortjener de, og det har vært en hjertesak for meg lenge.

– Hvem overtar for deg som Sylvi Listhaugs alter ego på sosiale medier om du kommer på Stortinget?

– Hehe, det må du nesten spørre Sylvi om. Men jeg tror hun klarer seg fint, uansett.