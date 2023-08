Få smekk av UD: LO-bussen må dekke til riksvåpen

LO har fått tilsnakk av Utenriksdepartementet. Nå må de fjerne riksvåpenet på bussen som brukes i Arbeiderpartiets valgkamp.

Jonas Gahr Støre var på tur med LO-bussen forrige uke. LOs plan har vært å reise rundt i landet med ulike Ap-profiler og for å drive valgkamp. Det er riksvåpenet på valgurnen på døren som er problemet. Vis mer

Publisert: 16.08.2023 Oppdatert: 16.08.2023 11:53

Blant en rekke illustrasjoner på LOs valgkampbuss finnes en tegning av en valgurne. På den er det et bilde av riksvåpenet. Men det får ikke står der lenge, LO har nemlig ikke lov til å ha det avbildet.

Nå har LO teipet over våpenet.

– Utenriksdepartementet har tatt kontakt med LO og orientert om at bruken av riksvåpenet er i strid med regelverket. LO har nå meldt til oss at dette skal fjernes.

Det skriver kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i utenriksdepartementet til Aftenposten.

Bussen skal brukes av flere Ap-topper i løpet av valgkampen. Statsminister Jonas Gahr Støre er blant dem som har brukt bussen.

LO: – Vil takke utenriksdepartementet

Andre Nerheim, leder for politisk avdeling i LO, vil takke utenriksdepartementet for at de ble gjort oppmerksom på at det ikke var lov å ha det avbildet.

– Nå skal jeg ikke ta en Anne Lindbo og skylde på mine ansatte. Dette er helt og holdent min feil, skriver han i en melding.

Han sier det tok fem minutter fra UD tok kontakt og problemet var løst.

Løsningen ble gaffateip over riksvåpenet.

Ny lov etter Aftenposten-sak

Det er kun Statens myndigheter som kan benytte riksvåpenet, som er beskyttet av straffelovens paragraf 328. Ulovlig bruk kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.

Det finnes ikke noe lovverk for bruk av det norske flagget. Det hadde heller ikke riksvåpenet frem til 1926. Noen år tidligere hadde Aftenposten skrevet om misbruk av riksvåpenet, og funnet en rekke firmaer som hadde det i sin logo. Det ble bakgrunnen for at riksvåpenet nå er sterkt beskyttet av lovverket.