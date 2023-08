Ap har best politikk på eldreomsorg, sosiale forskjeller og barne- og familiepolitikk, sier velgerne i en fersk undersøkelse. I mars hadde ikke partiet størst tillit på noen av sakene.

Selv om Ap opplever fremgang, kommer Høyre best ut. Velgerne mener at partiet har best politikk på 7 av de 13 ulike politikkområdene.