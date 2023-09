Erna Solberg må svare skriftlig om aksjehandlene og sin habilitet

En samlet kontrollkomité sendte i dag nye spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre og tidligere statsminister Erna Solberg om habilitetsskandalene.

Høyre-leder Erna Solbergs habilitet var tema i Stortingets kontrollkomité tirsdag. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 13:43 Oppdatert: 26.09.2023 16:35

Komiteen ber blant annet om informasjon om rutiner og praksis ved Statsministerens kontor (SMK). Og spesielt om vurderingen av Erna Solbergs habilitet i perioden 2013–2021 da hun var statsminister.

Hovedspørsmålet for komiteen er å finne ut om Solberg har vært inhabil i flere saker enn det som er kjent som følge av ektemannens skjulte aksjehandler.

Tidligere i dag skrev SMK at organinterne dokumenter om Solbergs habilitet er unntatt offentlighet. Det er interne dokumenter hvor byråkratene drøfter om det foreligger inhabilitet.

– Vi ber om all den informasjonen SMK mener er relevant for den saken vi har i komiteen. SMK må vurdere hvor langt det kan gå innenfor loven, men vi mener all informasjon som er relevant, bør komme til komiteen, sier saksordfører Grunde Almeland (V).

En rekke habilitetssaker knyttet til nåværende og tidligere statsråder er til behandling. Det gjelder utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), avgått minister for forsknings- og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp) og kunnskapsminister Tonje Brenna.

Solbergs ektemann Sindres Finnes gjennomførte over 3600 aksjehandler mens hun var statsminister.

Komiteen ber om «den informasjonen som er relevant». Den krever ikke i dag alle detaljer om omfanget av aksjehandlene. Men det er en mulighet de holder åpent for å komme tilbake til.

F.v.: Peter Frølich (H), Grunde Kreken Almeland (V) og Audun Lysbakken (SV) i Stortingets kontrollkomité i møte om inhabilitet om aksjesakene. Vis mer

Advokat avviser fullt innsyn

Thomas Skjelbred, advokaten til Sindre Finnes, sier til VG at han ikke vil gi en fullstendig aksjeliste til komiteen. Han sier det er nok for komiteen å vite tidspunkter og hvilke selskaper det gjelder.

Høyre har delt en oversikt over alle ganger Sindre Finnes har handlet i de årene Erna Solberg satt som statsminister.

Problemet med denne listen er at den ikke inneholder kurser eller nøyaktige tidspunkter for når han kjøpte og solgte, skriver VG.

Det er derfor ikke mulig å fastslå hvor mye Finnes har investert i hvert enkelt verdipapir, eller hvor mye han eventuelt har tjent på de ulike handlene.

Ber trolig om skriftlig redegjørelse

Komiteen ber om redegjørelsen fra Solberg for å avdekke hvilke konkrete brudd på habilitetsreglene som er begått.

– Solberg har allerede sagt at hun trolig var inhabil i forhold til Hydro. For oss er det viktig å høre hvilke andre saker det kan gjelder, sier Almeland.

Han sier at det har vært krav om at hun må legge frem en uredigert liste over aksjekjøp, der alle detaljer er med.

– Det er nok klokt. Men for kontrollkomiteens del er det viktigste å undersøke om det er begått habilitetsbrudd. Det er ikke et spørsmål om å få mest mulig informasjon, men relevant informasjon, sier han.

Spørsmålet om Sindre Finnes skal inviteres til høringen i komiteen er ikke avgjort. Komiteen har tradisjonelt ikke forholdt seg til ektefeller og privatpersoner. Kun til nåværende og tidligere politikere og sentrale byråkrater.

Høring i november

Høydepunktet i kontrollkomiteens granskning blir høringen i begynnelsen av november. Hvem som skal innkalles til høring, avgjøres først 10. oktober. Men alt peker i retning av at både statsminister Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og de fire statsrådene må svare på kritiske spørsmål.

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i Solberg sin sak. Hun får mulighet til å legge alt på bordet både i en redegjørelse til kontrollkomiteen og i åpne høringer senere i høst, sier Almeland.

SMK offentliggjorde tirsdag flere e-poster som berører spørsmålet om Solbergs habilitet. Organinterne dokumenter er unntatt offentlighet.

– Merinnsyn er vurdert, men hensynet til en sfære for frie råd og innspill internt – både på lang og kort sikt – anses å veie tyngre enn hensynet til offentlighet. Det er helt avgjørende å legge til rette for en åpen og fri dialog internt om tema som kan være relevant for den enkeltes habilitet.

– Det kan bl.a. være personlige eller andre taushetsbelagte forhold som påvirker en persons habilitet i en sak og som ikke skal deles med offentligheten, skriver SMK.

Saksforhold og navn på nærstående slekt og venner som kunne være relevante for vurderingen, er imidlertid offentliggjort.