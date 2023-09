Nå legger Stortinget planen for hvordan Erna Solberg skal grilles

Når kontrollkomiteen møtes klokken 14, er tidligere statsminister Erna Solberg og hennes habilitet tema.

Høyre-leder Erna Solbergs habilitet er tema når Stortingets kontrollkomité møtes tirsdag. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 13:43

Kontroll- og konstitusjonskomiteen møtes klokken 14.00 tirsdag på Stortinget.

I høst skal de behandle habilitetssaker til en rekke nåværende og tidligere statsråder.

Blant annet utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og avgått minister for forsknings- og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp).

Men møtet i dag vil først og fremst handle om Høyre-leder Erna Solberg, bekrefter komiteens leder Grunde Almeland overfor Aftenposten.

Hennes manns mange aksjehandler da hun var statsminister, gjør at komiteen har en rekke spørsmål om hennes habilitet som de vil belyse.

– Aksjesaken til Solberg har ikke vært tema hos oss tidligere, så det er naturlig at vi bruker mest tid på den, sier Almeland.

Ber trolig om skriftlig redegjørelse

Det er ventet at komiteen vil be Solberg om en skriftlig redegjørelse om saken.

Ap og SV var de som først ba om dette. Også Venstre stiller seg bak kravet.

– Hva er det viktigst for å få svar på?

– Det mest vesentlige er hvilke konkrete brudd på habilitetsreglene som er begått. Solberg har allerede sagt at hun trolig var inhabil i forhold til Hydro. For oss er det viktig å høre hvilke andre saker det kan gjelder, sier Almeland.

Han sier at det har vært krav om at hun må legge frem en uredigert liste over aksjekjøp, der alle detaljer er med.

– Det er nok klokt. Men for kontrollkomiteens del er det viktigste å undersøke om det er begått habilitetsbrudd, det er ikke et spørsmål om å få mest mulig informasjon, men relevant informasjon, sier han.

Høring i november

Kontrollkomiteens arbeid vil lede frem til en høring i november.

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i Solberg sin sak, og hun vil få mulighet til å legge alt på bordet både i en redegjørelse til kontrollkomiteen og i åpne høringer senere i høst, sier han.

Komitélederen sier han forventer full åpenhet fra Erna Solberg, så vel som dagens regjering.

Men han er ikke helt fornøyd med hvordan alt er blitt fulgt opp til nå.

Komiteen har stilt en rekke spørsmål til de ulike statsrådene. De fleste har svart Stortinget nå, blant annet har komiteen fått svar fra Anniken Huitfeldt.

– Jeg registrerer at Huitfeldt ikke vil levere en fullstendig liste over sakene hun kan ha vært inhabil i. Det må vi vurdere hvordan vi skal forholde oss til, sier Almeland.