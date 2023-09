Flere reagerer: – Finnes får brutal behandling av Høyre

Kritikere mener at Sindre Finnes kastes under bussen for å redde Erna Solberg.

Sindre Finnes sa søndag at han ikke klarer å fungere som normalt på grunn av alt medietrykket. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 22:00 Oppdatert: 20.09.2023 23:11

– Høyre prøver å lage en fortelling om at Finnes har begått utroskap og svik overfor henne, mens hun er uskyldig og heller ikke kan stilles til ansvar.

Slik beskriver MDG-leder Arild Hermstad Høyres forsøk på å renvaske Høyre-leder Erna Solberg.

– Det er klart at Høyre har noe å tjene på en sånn historie, men det minner om ansvarsfraskrivelse, sier han.

Hermstad er en av flere som reagerer på måten Finnes blir behandlet av Høyre.

MDGs Arild Hermstad er enig i at måten Høyre behandler Finnes på kan beskrives som at de kaster ham under bussen. Vis mer

Finnes har all skyld

Solberg avholdt pressekonferanse fredag. Siden da har Høyres apparat forsøkt å vise at hun ikke kjente til ektemannens omfattende aksjehandling gjennom de åtte årene hun var statsminister.

Høyre-nestleder Henrik Asheim sier at Erna Solberg helt med vilje er ført bak lyset av sin mann.

I Politisk kvarter på NRK mener Asheim at saken først og fremst er et tillitsbrudd fra en ektemann som har vært uærlig overfor sin statsminister og sin kone.

Den samme versjonen fremstilles i Høyres tidslinje over aksjesaken og på Debatten tirsdag kveld.

Til Aftenposten tirsdag sa Henrik Asheim at Erna Solberg ikke visste om aksjehandelen fordi hun helt med vilje er blitt ført bak lyset. Vis mer

Kastes under bussen

– Finnes får en brutal behandling, sier Frps nestleder Hans-Andreas Limi.

Flere kommentatorer har også reagert, deriblant Eva Grinde i Dagens Næringsliv.

Hun mener Solberg ikke tar selvkritikk, men «i økende grad og med hjelp fra våpendrager og nestleder Henrik Asheim kapper hode og all ære av ektemann Sindre Finnes».

Også på sosiale medier begynner flere å beskrive det som at Finnes «kastes under bussen».

Ap-politiker i Oslo Eivor Evenrud kritiserer på sin Facebook-side Høyres omtale av Finnes.

Det er «knallhardt og helt uten sidestykke i norsk politikk, særlig med tanke på at dette er en ektemann som ikke innehar et tillitsverv», skriver hun.

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson føler med Finnes. Han skriver på Twitter/X at Finnes åpenbart har «gjort noe galt, men det kan ikke være kjekt å bli karaktermyrda på daglig basis av ditt eget parti på den måten».

I en SMS til VG søndag fortalte Finnes at han er veldig lei seg. Han skriver at «som følge av oppmerksomheten denne saken har fått og det enorme medietrykket, er jeg rett og slett ikke i stand til å fungere som normalt nå».

Onsdag hyret Finnes PR-rådgiver for å få hjelp til å håndtere henvendelsene fra pressen.

Samme dag forteller hans advokat Thomas Skjelbred til VG at «den menneskelige belastningen er for stor».

Solberg har ansvaret

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti (SV) Audun Lysbakken understreker at det ikke er spørsmålet om skyld som er viktig, men ansvar.

– Det er ikke slik at en statsminister bare har ansvar for det de har skyld i. Det savner jeg i kommunikasjonen til Høyre. Den handler bare om skyld, men gir ikke en tydelig erkjennelse av at hun har det politiske ansvaret, sier han.

Også Limi i Frp understreker at Solberg har det formelle politiske ansvaret.

– Det er hennes ansvar at hun til enhver tid har den informasjonen hun trenger for å vurdere sin habilitet.

Hans-Andreas Limi fra Frp mener det er viktig at Økokrim ser på saken, for å gjenopprette tilliten til demokratiet. Vis mer

Blant annet undrer han på hvorfor ikke Erna Solberg har stilt spørsmål om ektemannens aksjehandel tidligere. Pressen har også tidligere rettet søkelys mot Finnes’ aksjehandling, blant annet i 2014 og 2017.

– Det har kommet delvis informasjon tidligere om at han fortsatt var aktiv. Da kan man stille spørsmål ved hvorfor hun ikke reagerte da. Hvorfor ble det ikke stilt spørsmål tidligere? spør Limi.

MDGs Hermstad er enig.

– Det er fravær av aktiv handling fra Erna og Høyres ledelse gjennom statsministerperioden og nå som er det store problemet, sier han.

Viktig å være åpen

Pressesjef i Høyre Cato Husabø Fossen skriver i en e-post til Aftenposten at ingen bestrider at det er Erna Solbergs ansvar å vurdere sin egen habilitet.

Han mener samtidig det er et vesentlig poeng i saken at Finnes ikke snakket sant og aktivt skjulte sine handlinger.

Han mener også det har vært viktig for Høyre å være ærlig om alt som har skjedd i saken.

– I går la vi frem en tidslinje der Erna utviser uvanlig stor åpenhet om både partiinterne og nær sagt ekteskapelige prosesser.

Fossen forteller at Solberg selv har understreket at det gjør vondt å være så hard mot Sindre som hun må være i denne saken. Men at hun har vurdert at sakens alvor gjør det nødvendig

Pressesjefen svarer ikke på hva han tenker om måten partiets behandling av Finnes blir karakterisert.