Hvorfor er det så mye bråk rundt Emilie Enger Mehl og Tiktok?

Onsdag bekreftet Emilie Enger Mehl for første gang at hun har hatt Tiktok på tjenestetelefonen. Hvorfor har det skapt så sterke reaksjoner?

02.02.2023 18:57 Oppdatert 02.02.2023 19:56

Justisminister Emilie Enger Mehl har over en periode fått flere spørsmål om hun har hatt Tiktok på tjenestetelefonen. Dagbladet har i lang tid forsøkt å få svar fra statsråden. Onsdag innrømmet Mehl at hun i en periode i fjor hadde appen på telefonen.

«Alle» har Facebook og Instagram. Hvorfor er Tiktok verre?

Tiktok er eid av det kinesiske selskapet ByteDance. Når man bruker appen samler den inn data fra de som bruker den. Noen eksperter mener dataene kan havne hos etterretningstjenesten i Beijing. Justisminister Emilie Enger Mehl har som statsråd tilgang på informasjon man ikke vil skal spres. Dette er grunnen til at folk har vært bekymret for at hun har hatt appen på sin telefon.

Hvem visste at Mehl hadde appen?

Mehl sier til TV2 at hun diskuterte saken med andre i departementet før hun lastet ned appen. Hun hadde appen på tjenestetelefonen i litt over en måned høsten 2022. Dette var en såkalt «ugradert tjenestetelefon».

Hva betyr det at telefonen hennes var «ugradert»?

En statsråd får mye informasjon som ikke skal ut til offentligheten. Gradert informasjon er informasjon eller dokumenter som en lov eller forskrift bestemmer at ikke alle skal ha tilgang til. Noen ganger må man være sikkerhetsklarert for å få den. En gradert telefon er godkjent for å bruke for informasjon som er gradert.

En ugradert tjenestetelefon er en jobbtelefon som man også kan bruke på privaten. Ifølge en sikkerhetsekspert, Maria Bartnes, trenger man ikke være like streng på hvilke apper man laster ned på denne telefonen.

Fakta Hva er Tiktok? Tiktok er en app som fungerer som et sosialt medium. Den har millioner av brukere og er spesielt populær blant barn og unge. Tiktok, som tidligere het Musical.ly, er slags blanding av Snapchat, Youtube og Instagram. Brukerne kan lage og dele korte videoer de har laget selv. Ofte er det folk som danser, synger, lager humorinnhold eller forklarer ting i videoene. Tiktok eies av Byte Dance, et kinesisk selskap med hovedkontor i Beijing. Byte Dance ble grunnlagt i 2012 av Zhang Yiming. Byte Dance kjøpte opp det sosiale nettverket Musical.ly i 2017. Byte Dance hadde da allerede lansert Tiktok. Året etter ble alle kontoer på Musical.ly overført til Tiktok. Tiktok er ikke tilgjengelig i Kina. Der tilbyr Byte Dance i stedet søsterappen Douyin. 28 mai 2021 åpnet EU en formell dialog med Tiktok, som fikk en måneds frist til å svare på klager om brudd forbrukerlovgivingen. Per 2021 er det registrert 1 milliard brukere. Totale nedlastinger er omtrent 3 milliarder pr. juni 2021. Kildre: NTB/Wikipedia Vis mer

Hvorfor bekrefter hun først nå at hun har hatt Tiktok på jobbmobilen?

Spørsmålet om statsråden har hatt Tiktok på mobilen har vært et tema i lang tid. Til TV2 sier hun at det har vært mange spekulasjoner og at hun har behov for å avklare. Hun sier at hun i oktober selv tok initiativ til å flytte sosiale medier-apper over på en egen telefon. Hun har fått kritikk for å ikke svare på spørsmål om hvilke regler regjeringen har om appen.

Var det hun gjorde et brudd på regjeringens regler?

Det finnes ingen råd som er spesielt rettet mot Tiktok, ifølge Mehl. Men Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt et sett med generelle råd om mobilbruk i tjeneste.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at Mehl har fulgt rådene hun har fått fra departementet om sikkerhet.

Solberg-regjeringen anbefalte i sin tid sine medlemmer å ikke ha Tiktok på sin tjenestetelefon.

Er det problematisk at hun har TikTok-profil, eller er problemet at hun hadde appen på jobbmobilen?

Kritikerne mener problematiske var å ha appen på telefonen. Mange mener Mehl ikke har gjort gode nok sikkerhetsvurderinger rundt appen. Det ble også et like stort problem at hun ikke ville svare tydelig på om hun faktisk nå eller tidligere har hatt appen på telefonen.

Hvilke reaksjoner har innrømmelsen fått?

Erna Solberg (H) mener Mehl har ført Stortinget bak lyset. Hun begrunner det med at Mehl nå går bort fra begrunnelsen om sikkerhetshensyn og likevel svarer på spørsmålet.

Sylvi Listhaug (Frp) vil kalle Mehl inn på teppet og kreve svar på en rekke spørsmål i stortingssalen.

SV har også hengt seg på. Justispolitisk talsperson i partiet, Andreas Sjalg Unneland, sier det er mange ubesvarte spørsmål hun nå må oppklare.

Er det ikke andre norske politikere som har Tiktok – hva er forskjellen?

Både helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran har tidligere innrømmet at de har hatt Tiktok på tjenestetelefonen.

Forskjellen er at Mehl ikke har villet innrømme om hun har hatt det. På denne måten har hun skapt tvil om hun har fulgt reglene.

Får saken noen konsekvenser for Mehl?

Om Høyre og Frp ønsker, kan de ta saken opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen. De har ansvar for å føre kontroll av statsråder og regjeringen. Men disse to partiene har ikke flertall, og måtte i så fall hatt med seg flere partier om de skulle tvinge frem en reaksjon.

Er det regler om dette i andre land?

I Sverige oppfordres regjeringsansatte til å slette Tiktok om de har appen. Begrunnelsen er at det kinesiske selskapet bak appen kan få tilgang til de ansattes data.