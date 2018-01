Fredag skrev Aftenposten om at Unge Høyre i mars 2014 ble varslet om at Kristian Tonning Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte.

Hva som skjedde med varslet videre, er uklart.

Da Aftenposten var i kontakt med Unge Høyres tidligere generalsekretær Christopher Wand forrige uke, svarte han at han jobbet på spreng med å rekonstruere hendelsesforløpet etter han mottok varslet. Til VG og NRK svarer Wand nå følgende i en e-post:

«Jeg er helt sikker på at jeg varslet daværende generalsekretær i Høyre om varselet muntlig, ansikt til ansikt på hans kontor. Dette gjorde jeg alltid når vanskelige saker kom på mitt bord. Det er dessuten også i henhold til varslingsrutinene i Unge Høyre, som jeg var med på å lage».

Gikk av

Onsdag 10. januar gikk Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise av etter at Aftenposten hadde jobbet med saken i flere uker. Det har siden kommet flere varsler på Riise om alvorlig seksuell trakassering. Det har også kommet frem at gamle varsler ikke ble fulgt opp skikkelig, inkludert en alvorlig episode.

Olsen Olav

Riise gikk av etter samtaler med generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, og Unge Høyres generalsekretær Maria Barstad Sanner. I en pressemelding har Høyre opplyst at de to ikke var kjent med «konkrete varslingssaker» på dette tidspunktet.

– Vi sviktet i å ivareta ofrene

Mandag sa tidligere generalsekretær i Høyre, Lars Arne Ryssdal, til NRK at han mener Unge Høyre den gang burde lagt frem saker om Tonning Riise til ham som generalsekretær i moderpartiet.

– Fikk du saker om Kristian Tonning Rise på ditt bord?

– Nei. Det er jeg lei for av hensyn til de som er implisert av de sakene som nå rulles opp, sier han.

Nå sier altså Wand at Høyre ble informert allerede i 2014. Det var da han selv ble varslet, noe han sier han videreformidlet til daværende generalsekretær i Høyre, Lars Arne Ryssdal.

«Selv om jeg varslet daværende generalsekretær i Høyre så burde jeg gjort mye mer for denne jenta selv», skriver Wand i e-posten.

Ryssdal, som gikk av som generalsekretær i 2015, svarer VG slik:

– Jeg tar det til orientering. Det viktige for meg er at Høyre stiller store krav til at tillitsvalgte forstår rollen sin. Og at Høyre har lav terskel for å slå ned på seksuell trakassering. Det var og er de nedfelte kjørereglene og reglene i partiet som ble utarbeidet i den tiden på min vakt. Vi sviktet i å ivareta de berørte ofrene og det var uansett mitt ansvar som generalsekretær å påse det og det sviktet. Jeg er svært lei meg når jeg ser i ettertid disse sakene og omfanget av de. Og jeg er veldig glad for at min etterfølger tar grundig fatt i det og at det blir en læring av dette, sier han.

– Det sentrale for meg er at det ikke resulterte i at jeg tok de grepene jeg skulle. Det var mitt ansvar å følge opp varslene, sier han videre.

– Ble du varslet eller ikke?

– Jeg sier hverken mer eller mindre enn at jeg tar Christophers forståelse til orientering, sier Ryssdal.