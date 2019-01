KrF-profiler gjør opprør mot regjeringssamarbeidet

«Til KrF. Jeg melder meg med dette ut av partiet pga. løftebrudd, feil kurs, støtte til toblokktenkning og polarisering og legitimering av mer Frp-politikk. Med hilsen Odd Anders With», står det i en skjermdump på Withs Facebook-side. Det er en kopi av en melding som han har sendt til KrFs partikontor.

Adresseavisen omtaler ham som «Trondheim KrFs røde general», og det har ikke vært noen hemmelighet at han støttet Knut Arild Hareide i partiets veivalg i fjor høst.

Han skriver at han har «evakuert» til København der han deltar på et dialogmøte i Nordisk ministerråd.

With tror mange «i sentrale posisjoner» vil melde seg ut

– Jeg tror at KrFs klassiske verdiområder får mindre troverdighet i samarbeid med et parti som er en motpol mot nettopp disse verdiområdene, sier With til Aftenposten.

– Hvorfor meldte du deg ut nå og ikke etter skjebnelandsmøtet i fjor høst?

– Fordi jeg er en optimistisk type som ikke tror det negative skjer før det har skjedd.

– Hvordan tror du at fremtiden til KrF ser ut? For en mann som har vært i din posisjon er jo en utmelding ganske drastisk.

– Ja, og det er nok flere som har vært i sentrale posisjoner som har gjort det samme i kveld. Og jeg er enig i at det er drastisk, men det er fordi at det legitimerer Frp.

– Har du vært i kontakt med andre som har vurdert det samme i kveld?

– Ja da, mange.

– Hvor mange da?

– Nei, det vil jeg ikke ut med. Men mange er dekkende.

– Har du noen beskjed til Ropstad nå?

– Nei, avslutter With.

Flere har meldt seg ut

Seks KrF-medlemmer i Rogaland og én i Trøndelag melder seg ut av partiet etter at det ble enighet om en ny firepartiregjering, skriver NTB.

I et åpent brev signert seks KrF-medlemmer fra Suldal, Stavanger, Sandnes, Forsand og Sola står det at å sitte i regjering «med ytre høyrefløy gjør noe med KrF sin sjel».

Blant avsenderne er Svein Helgesen, tidligere vararepresentant på Stortinget for KrF, og Ole Tom Guse, tidligere ordfører i Forsand, skriver Stavanger Aftenblad.

– KrF er fortsatt partiet mitt, som står for den politikken jeg er mest enig i. Men det blir vanskelig for meg å måtte svare for de politiske vedtakene KrF må gå med på i regjering, sier Ole Tom Guse til avisen.

I brevet kommer det fram at de som medlemmer «ikke lenger kan identifisere seg med og støtte et politisk prosjekt basert på kompromiss med de andre tre partiene fra dag tid, og som noe nye «blanke» seire til Frp», skriver Dagen. De understreker at det ikke er lett for dem å forlate partiet.

Sele ber om avløsning fra verv

Vårt Land skriver også at partiet allerede har fått flere utmeldinger og folk som trekker seg fra vervene sine.

Fylkesleder og sentralstyremedlem Dag Sele sier han ikke kan stå innenfor regjeringsdeltagelsen og ber om avløsning fra vervene sine.

– Hordaland KrF fortjener en leder med tilstrekkelig entusiasme. Det kjenner jeg ikke tilstrekkelig på akkurat nå. Jeg føler vi går inn i et prosjekt som jeg frykter skal dra partiet i feil retning, sier han til NRK Hordaland.