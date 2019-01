Torsdag fikk Norge sin første flertallsregjering på borgerlig side siden 1985. For KrF markerer Granavolden-plattformen en historisk høyredreining.

Men kompromissene som er blitt inngått for å få det til, svir. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk tror Kjell Ingolf Ropstad får en vanskelig jobb med å være en lederskikkelse for partiet.

– Ropstad får en trøblete inngang som partileder. Han har en grunnleggende utfordring når det gjelder paragraf 2c, og det kommer til å henge ved. Det var kronargumentet for å velge blå side under høstens veivalg, og vi ser av stemmetallene at KrF fortsatt er splittet, sier Selbekk.

Selv om Olaug Bollestad nå er konstituert som leder i KrF, er det ventet at Ropstad kommer til å ta over. Ropstad har vært leder i KrFs forhandlingsdelegasjon og har etter KrFs veivalg i høst vært partiets ansikt utad i samarbeidet med de borgerlige partiene.

Selbekk tror paragraf 2c-nederlaget kommer til å feste seg ved Ropstads navn i lang tid fremover.

– Mange kommer nok til å spørre seg om han ble lurt av Erna Solberg. Har hun utnyttet at han var litt lite erfaren i øverste divisjon av politikken? sier Selbekk og viser til Solbergs abortflørt i høst og samtalene som pågikk mellom Høyre og Ropstad mens veivalget pågikk.

Stein Bjørge / Aftenposten

«Vetorett» mot endring i bioteknologiloven «en betydelig seier»

Til tross for abortnederlaget, mener Selbekk at Ropstad kan være «mellomfornøyd» med gjennomslagene.

Han peker på følgende punkter:

Forbud mot tvillingabort (fosterreduksjon) før uke 12

Barnereform: Et hovedmål for regjeringen er å gi alle barn like muligheter og styrke økonomien til familier med lav inntekt.

Bioteknologi: Alle de fire partiene i regjeringen må være enige for å gjøre endringer i bioteknologiloven

– Vetoretten i bioteknologispørsmål er vel så viktig som forbudet mot tvillingabort. Det er en betydelig seier, sier Selbekk.

Tror regjeringsmakt kan mobilisere opp mot valget

– Hvordan kommer dette til å påvirke oppslutningen til partiet opp mot høstens kommunevalg?

– Det er litt tidlig å si. Men jeg har tro på at regjeringsdeltagelse kan skape ny entusiasme i KrF som de åpenbart trenger. De får ikke bare inn kanskje så mye som tre statsråder, men også statssekretærer og politiske rådgivere i regjering.

Han tror at unge ambisiøse politikerspirer kan utvikle seg i disse posisjonene.

– I regjering får man vist frem laget sitt på en helt annen måte enn i opposisjon og man kan få eierskap til politisk områder rundt de nye statsrådene. Så det er helt klart mobiliseringspotensial, så gjenstår det å se om det potensialet blir tatt ut, sier Selbekk.