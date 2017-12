I en uke har Løvebakken vært preget av en mann; Oslo Frps første vararepresentant Carl I. Hagen (73). Han tapte kampen om en plass i Nobelkomiteen, fordi Stortinget har slått fast at varamedlemmer ikke kan velges til det vervet.

For ett år siden vant Hagen nominasjonskampen mot en ung kvinne om fjerdeplassen på Oslo Frps stortingsliste. Med Siv Jensen i Regjeringen er han første vararepresentant.

– Regner du med å ta en periode til som vararepresentant?

– Om jeg vil stille i 2021?

– Ja?

– I min alder ser en bare ett eller to år fremover i tid.

– Men du utelukker det ikke?

– Jeg utelukker ingenting, jeg, sier Carl I. Hagen der han sitter i en dyp skinnstol i Eidsvollsgalleriet. Den første statsminister etter unionsoppløsningen, Christian Michelsen, stirrer morskt ned fra veggen.

Fakta: Carl I. Hagen 1944: Født 6. mai i Oslo, vokser opp på Røa. 1969: Uteksamineres ved Sunderland tekniske høyskole i Storbritannia, begynner i sukkerforetaket Tate & Lyle der han raskt blir leder av Norges-kontoret. 1973: Blir partisekretær og tredjekandidat på Oslo-listen til det nystiftede Anders Langes Parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (ALP). 1974: Hagen melder seg ut av ALP og inn i utbryterpartiet Reformpartiet etter konflikt med Anders Lange. Rykker inn som fast møtende stortingsrepresentant da Lange dør i oktober. 1977: Anders Langes Parti skifter navn til Fremskrittspartiet, som oppnår 1,9 av stemmene ved stortingsvalget i september. Hagen faller ut av Stortinget. 1978: Hagen velges til formann i Frp etter kampvotering (33-14) mot Jens Marcussen. 1981: Kommer inn igjen på Stortinget i spissen for en firemannsgruppe. 1985: Frp gjør et elendig valg, men Hagen og én medrepresentant kommer inn og havner i vippeposisjon på Stortinget. 1986: Hagen og Frp feller Kåre Willochs mindretallsregjering, begrunner det med motstand mot å høyne bensinavgiften. 1994: Frp sprekker på landsmøtet i Bolkesjø. Fire liberalister i stortingsgruppen melder seg ut, Fpu bestemmer seg for å innstille driften. 1997: Frp blir Stortingets nest største parti. KrFs Kjell Magne Bondevik danner sentrumsregjering. 1999-2001: Sterk indre uro og eksklusjonsprosess i Frp. Navn som Jan Simonsen, Vidar Kleppe og Fridtjof Frank Gundersen forsvinner ut. 2001: Blir ikke valgt til stortingspresident og får sin store dagdrøm knust. "Overfor de fleste som kjenner meg gjennom 20 år i denne sal, er det ikke noe å legge skjul på at min dagdrøm har vært å bli stortingspresident", sier Hagen fra Stortingets talerstol. 2005: Går av som partiformann etter 28 år. Siv Jensen overtar. Rr Stortingets visepresident til 2009. 2011: Stiller til Oslo bystyre som Frps ordførerkandidat, men avblåser kampen mot Fabian Stang like før valgdagen. Blir gruppeleder i bystyret, gjenvelges i 2015. 2017: Stiller som fjerdekandidat på Frps liste til Stortinget og blir vararepresentant. Nomineres av partiet som nytt medlem til Nobelkomiteen, men når ikke opp.

Dan P. Neegaard

Savner seg selv?

– Du har sagt at du har savnet deg selv i politikken. Etter de siste dagene skal det kanskje bli godt med julefred?

– Det der var et fleipete utsagn for en del år siden. Personlig er jeg overrasket over hvor stort oppstyr det ble.

– Er det en anerkjennelse for din politiske innsats du er ute etter?

– Ja, det er nok det. Jeg mener jeg har gjort en innsats for samfunnet. På noen områder har jeg hatt stor betydning, sier Hagen og ser seg rundt i rommet som for 100 år siden rommet Riksarkivet.

– Jeg har gjort en jobb for å bedre kontrollen med statsforvaltningen, det var jeg som lanserte dette med åpne høringer i Stortinget. Det er min fortjeneste at Grunnloven nå er på både bokmål og nynorsk. Jeg var også den første som så de store utfordringene som fremmedkulturell innvandring vil være for det norske samfunnet. Stadig flere sier at Hagen hadde rett, sier han.

Når han ikke er i Spania eller i det nyrestaurerte feriehuset på Lesjaverk, skal han blant annet møte i Frps stortingsgruppe. Alle første vararepresentanter kan det og ta ordet.

Dan P. Neegaard

– Synes du partiet trenger deg som en syvende far i huset?

– Det er det sterkt delte oppfatninger om. Jeg har brukt store deler av mitt voksne liv på Frp. Jeg vil gjerne at partiet fortsetter å være en suksess. Derfor føler jeg av og til at jeg kan si ifra. Helst vil jeg si ifra innad om viktige veivalg. Jeg liker bedre å si fra innad enn å kommentere i ettertid.

– Hvilke andre verv sikter du deg inn på nå?

– Nei, det var Nobelkomiteen jeg ønsket. Det er ikke noe annet som er aktuelt, forklarer han, og forteller at det var parlamentarisk leder Hans Andreas Limi som under konstitueringen av Stortinget spurte Hagen om han var interessert i verv. Hagen, som for seks år siden tapte voteringen i Frps gruppe om en plass i Nobelkomiteen, sa at han fortsatt var interessert i den. Dermed brøt bråket løs.

– Men Nobelkomiteen er omgitt av statutter og rigid hemmelighold – hvorfor ville du inn der?

– Jeg synes det ville vært interessant å vite hva prosedyrene er. Hvordan går man fra 200 kandidater til en håndfull? Hva kan man gjøre innenfor regelverket? Kan man skape mer debatt om prisen? Kunne man tenke seg at vi alt i juli måned offentliggjorde de for eksempel fem som det sto om? Poenget mitt er at jeg kunne ha luftet slike tanker. Kanskje kunne Nobelkomiteen arrangere seminarer om ulike problemstillinger.

– Nobelinstituttet arrangerer slike?

– Nobelinstituttet er ikke kjent, kontrer Hagen.

Fra studio til studio

Denne uken har Hagen har gått politikkens sjarmøretappe fra Dagsnytt 18 til Dagsrevyen med NRKs Brennpunkt-redaksjon på slep. Han er friskt brun etter noen dager i Spania, men innrømmer:

– Det har vært tøffe dager, og det har vært sagt mye rart om meg. Jeg er skuffet over at særlig KrF og Venstre, som vi hadde en avtale om konstituering med, på et tidlig tidspunkt var med på dette. Særlig Knut Arild Hareide som burde huske at jeg satte tidligere KrF-leder Kåre Kristiansen inn i Nobelkomiteen. Jeg sørget for at vi fikk Bondevik II-regjeringen, selv om jeg i ettertid mente at det var et feilgrep. Frp stemte for Abid Raja fra Venstre som visepresident, sier han.

Harald Stanghelle: Hagen fortjener takk

Hagen balanserer på stram line og veier sine ord når han forklarer de mer vidtgående konsekvensene av at KrF og Venstre skuffet.

– Når vår gruppe skal behandle en eventuell avtale om regjeringsutvidelse, vil følelser spille med. Alle, også stortingsrepresentanter, er mennesker av kjøtt og blod. Noen er mer irritert enn andre, og det vil kunne påvirke behandlingen, sier han.

Han er ikke for å slippe Venstre alene inn i Regjeringen. Både KrF og Venstre ville være logisk, fordi da ville det ha blitt en flertallsregjering. Han tror det blir vanskelig å få en politisk plattform på områder som innvandring, asyl, klima og miljø der Venstre og Frp kan enes.

– Du har familie. Nå har du nok en gang oppsøkt rampelyset og den politiske turbulensen. Er det ingen i familien din som noen gang sier til deg at nå er det nok?

– Det vil jeg ikke kommentere, ler han.

– Synes de det er greit?

– Det tilhører familiens indre liv, så det vil jeg ikke kommentere, sier han og lukker munnen demonstrativt.

Pusset opp hus

– Du er vararepresentant til Stortinget, gruppeleder for Frp i Oslo bystyre og har tittel pensjonist. Når får du tid til å være det?

– Jo da, det blir tid til det også. Eli og jeg har restaurert et gammelt pensjonat på Lesjaverk. Der har jeg lagt ned 1000 timer tenker jeg, bare det siste trekvarte året. Vi har 16 sengeplasser fordelt på syv soverom, to svære stuer og kjeller. Dette er en hobby. Nylig feiret vi svigermors 90- årsdag med hele familien, 18 personer til bords.

Søndag deles Nobels fredspris ut i Oslo rådhus. Hagen har som stortingspolitiker vært til stede på en lang rekke utdelinger, selv får han neste år ikke sitte på podiet sammen med prisvinneren.

– Hvor skal du være søndag?

– I bursdag hos et barnebarn, smiler han.

Vil ikke ha Venstre alene inn i Regjeringen

– Når vår gruppe skal behandle en eventuell avtale om regjeringsutvidelse, vil følelser spille med. Alle, også stortingsrepresentanter, er mennesker av kjøtt og blod. Noen er mer irritert enn andre, og det vil kunne påvirke behandlingen, sier han.

Han er ikke for å slippe Venstre alene inn i Regjeringen. Både KrF og Venstre ville være logisk, fordi da ble det en flertallsregjering. Han tror det blir vanskelig å få en politisk plattform på områder som innvandring, asyl, klima og miljø der Venstre og Frp kan enes.

– Du har familie. Nå har du nok en gang oppsøkt rampelyset og den politiske turbulensen. Er det ingen i familien din som noen gang sier til deg at nå er det nok?

– Det vil jeg ikke kommentere, ler han.

– Synes de det er greit?

– Det tilhører familiens indre liv, så det vil jeg ikke kommentere, sier han og lukker munnen demonstrativt.

Pusset opp hus

– Du er vararepresentant til Stortinget, gruppeleder for Frp i Oslo bystyre og har tittel pensjonist. Når får du tid til å være det?

– Jo da, det blir tid til det også. Eli og jeg har restaurert et gammelt pensjonat på Lesjaverk. Der har jeg lagt ned 1 000 timer tenker jeg, bare det siste trekvart året. Vi har 16 sengeplasser fordelt på syv soverom, to svære stuer og kjeller. Dette er en hobby. Nylig feiret vi svigermors 90 årsdag med hele familien, 18 personer til bords.

Søndag deles Nobels fredspris ut i Oslo rådhus. Hagen har som stortingspolitiker vært til stede på en lang rekke utdelinger, selv får han neste år ikke sitte på podiet sammen med prisvinneren.

– Hvor skal du være søndag?

– I bursdag hos et barnebarn, smiler han.