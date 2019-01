Hareide innstilt som parlamentarisk leder i KrF

– Jeg synes godt Knut Arild Hareide kan betjene den jobben, sier fungerende partileder Olaug Bollestad til Aftenposten.

Men hun legger til at det er stortingsgruppen som skal velge. I stortingsgruppen er det et flertall av såkalte blå delegater.

Nylig avgått leder i KrF, Knut Arild Hareide, er etter det Aftenposten får bekreftet innstilt av valgkomiteen i stortingsgruppen til å fortsette som parlamentarisk leder. Han får også støtte av den fungerende partilederen, men det er kjent at det finnes de som tviler på om det er et godt valg.

På landskonferansen fikk Hareide langvarig stående aplaus da han etter lunsj innledet til debatt. Han manet til at også opposisjonen i partiet måtte gi regjeringen tid tilk å vise resultater.

Tvilerne finnes

Partiveteran Geir Toskedal, som er fast møtende vararepresentant for nyutnevnt landbruks- og matminister Bollestad, er blant dem som har uttrykt sin skepsis.

Velges Hareide, betyr det at han får en nøkkelrolle i arbeidet med å lose flertallsregjeringens saker igjennom i Stortinget. Han vil være den statsminister Erna Solberg må rådføre seg med i KrF i Stortinget.

Frp-leder Siv Jensen var også blant dem som etter prosessen i KrF uttrtykte at hun hadde problemer med tillit til Hareide.

Valget kan skje i helgen

Valget av parlamentarisk leder kommer enten til å skje på et møte i stortingsgruppen under partiets landskonferanse på Gardermoen denne helgen, eller i Stortinget mandag. Når Stortinget igjen er samlet tirsdag, vil det være klart hvem som skal lede KrFs stortingsgruppe.

KrF er dypt splittet og mange i partiet er opptatt av å trekke de fra rød side med for å hindre ytterligere avskalling.

Hareide har gjentatt flere ganger at han fortsatt er innstilt på å gjøre en innsats for KrF. Han varslet sin avgang som partileder etter at hans linje om å samarbeide med venstresiden led knepent nederlag på KrFs ekstraordinære landsmøte i fjor høst, og trakk seg da partiet med et knapt flertall vedtok regjeringsplattformen.

–Knut Arild er en god leder, men det er stortingsgruppen som velger, sier Bollestad.

– Men hva sier du til dem som mener at han nyter mindre tillit hos regjeringspartnerne etter at han ønsket en annen regjering?

– Jeg stoler på Knut Arild. Han er enig i det politiske prosjektet som KrF står bak. Han vil KrF vel og kommer til på bidra og jobbe for dette prosjektet, sier Bollestad.