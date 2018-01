Tirsdag ved 17-tiden holdt partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng pressekonferanse etter et dramatisk fire timer langt sentralstyremøte om varslersakene mot nestleder Trond Giske.

Støre sa at varslersakene skulle bli behandlet «så raskt som det er mulig». Han åpnet for at Giske aldri kommer tilbake som nestleder, ved å si at han er fritatt på «ubestemt tid», og at det kan bety helt frem til Arbeiderpartiets landsmøte i april 2019.