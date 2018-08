Per Sandberg mener han måtte gå fordi mediene fremstilte Bahareh Letnes som spion

– Dere har nesten henrettet denne kvinnen, sa Sandberg da han møtte pressen sammen med kjæresten Bahareh Letnes under et PR-arrangement i regi av Gambit i Arendal tirsdag kveld.

Under den kaotiske seansen på puben Madam Reiersen tilbakeviste han også på det sterkeste at Letnes skal ha forbindelser til det iranske regimet.

– Hegnar sier at «det er ingenting som stemmer med denne kvinnen», men hva vet han om det? Jeg vet at alt stemmer med denne kvinnen, sa han.

– Det finnes ikke fnugg av bevis. Det er påstander, skitt og lort, sier Sandberg om spørsmålene om at Letnes kan være tilknyttet iransk etterretning.

På spørsmål om hva hun tenker om å bli mistenkt for å være en «honningfelle», svarte Letnes:

– Det er bare tull. Jeg er ekte, Per er ekte, og kjærligheten er ekte.

Morten Uglum

– Hadde ikke noe valg

Sandberg innrømmet at det var feil av ham ikke å informere Statsministerens kontor om feriereisen til Iran, og at han tok med jobbmobilen på reisen. På spørsmål om han hadde noe annet valg enn å trekke seg, svarte han:

– Nei, til syvende og sist hadde jeg ikke det. Men jeg hadde tillit hos partilederen og statsministeren helt til onsdag i forrige uke. Da var det kjent at jeg ikke varslet om reisen, og at jeg hadde med jobbtelefon, sa Sandberg.

– Men de som står her bygget opp denne kvinnen til en sikkerhetsrisiko for Norge, sier han om medienes pressedekning. Dermed ble jeg sårbar som statsråd, sier han.

Sandberg sa også at han uansett hadde tenkt å trekke seg som nestleder i Frp under landsmøtet til våren.

Han varslet også at han og Letnes nå skal skrive bok om saken og er i kontakt med «betydelige advokater» for å dokumentere hva som er blitt sagt og gjort av forskjellige aktører.

Tidligere i dag hadde den tidligere fiskeriministeren og kjæresten også gitt et intervju til Dagbladet, der han rettet kraftig skyts mot partifeller og media.

Morten Uglum

Hard kritikk mot partifeller

Sandberg uttalte at han aldri i sin villeste fantasi kunne ha forestilt seg den kritikken som ble rettet mot ham og hans Iran-engasjement.

- Christian Tybring-Gjedde må gjøre noe med kompetansen sin, sa han om Frps utenrikspolitiker på Stortinget, og la til at «han har avslørt seg selv».

– Noen har daglig, hver time, vist misnøye med at vi sitter i regjering, sa han om partifeller som han anklaget for å ville «stå og rope i skogen uten påvirkning, makt eller noen verdens ting».

- De må avkles, sa han og omtalte dem som «mange i vårt parti» som hele tiden har vært misfornøyd med regjeringsprosjektet.

Sandberg understreket at han ikke kom til å melde seg ut av Frp, og at han så for seg å fortsatt engasjere seg i politkken.

– Men fremover har jeg to prioriteringer: Sønnen min, som jeg ikke har sett på snart to og en halv måned, og så vil jeg frifinne Bahareh. Det skal jeg bruke all min kapital på, sa han.

Kaotisk da pressen fikk stille spørsmål

Det ble svært kaotisk da pressen til slutt fikk stille spørsmål etter at det Gambit-regisserte intervjuet var overstått.

Letnes fikk da blant annet spørsmål om hvordan hun som «flyktning klarte å gjenopprette tilliten fra iranske myndigheter og få pass og innreise i Iran».

Da bryter Sandberg inn og sier at hun ikke skal svare på dette. Han sier hun ikke har fått en slik tillit, men har kommet på humanitært grunnlag.

Letnes legger til at hun fikk krav fra Utlendingsdirektoratet om å skaffe iransk pass for å oppholdstillatelse.

Det var begrenset hvor mange spørsmål hvert medieteam fikk stille den avgåtte statsråden.

Sandberg: – Bahareh har store ambisjoner

I 2013 sa Per Sandberg i sin bok at det langt på vei var bortkastet å utdanne innvandrerkvinner.

– Du har anklaget mange i egne rekker for å komme med fordommer mot kjæresten din. Kan du ha bidratt til slike fordommer når du selv i boken din sier at det ikke er noen vits å utdanne innvandrerkvinner fordi de kommer til å gifte seg alle sammen?

– Dette vet du meget vel, at når jeg sa dette, om hvorfor du skal bruke så mye ressurser på å øke kompetansen blant kvinner når du har en politikk som hindrer dem å ta ut den kompetansen, så var mitt signal den gangen at vi må slutte med denne integreringspolitikken, og sørge for at disse unge innvandrerjentene får bruke kompetansen sin. Det var det som var budskapet mitt den gangen, svarte Sandberg på Aftenposten sitt spørsmål.

– Kan du ikke ha bidratt til fordommer selv?

– Det har jeg sikkert. Men du har aldri hørt meg gå til angrep på personer. Jeg har snakket politikk stort sett i hele mitt liv.

– Hvordan kan det ha seg at du hverken visste at Bahareh Letnes hadde søkt jobb eller hadde startet et selskap som er beslektet med det du kan mye om?

– Det er ikke slik at alle henvendelser til departementet kommer på statsrådens bord. Men jeg har fått mer på bordet i min tid. Men at det kommer en uskyldig mail som er inspirert av et oppslag i VG etter at jeg var i Iran i 2016, forteller bare at Bahareh har store ambisjoner, sier Sandberg til Aftenposten.