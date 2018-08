Aps nestleder og talsperson for arbeidslivsspørsmål, Hadia Tajik, blir erstattet av Trond Giske på et arrangement mandag i Arendalsuken.

Den årlige seminar-uken er en tumleplass for politikere, journalister, organisasjonsfolk og synsere fra mandag av.

– Fellesforbundet har mange arrangement i Arendal. Et av våre mest spennende er lanseringen av boken ‘Løsarbeidersamfunnet’ av Elin Ørjaseter og Line Eldring, forteller informasjonsansvarlig i Fellesforbundet André Nerheim til Aftenposten.

Stiller i debatt

Giske trakk seg som nestleder i Ap i januar. Ved flere anledninger har det vakt oppsikt internt i Ap når han har representert Ap utad, som da han i vinter deltok i en TV-debatt. Giske sitter på Stortinget og er partiets mediepolitiske talsperson.

Etter lanseringen blir det debatt om boken og norsk arbeidsliv. I debatten stiller Heidi Nordby Lunde fra Høyre, Per Olaf Lundteigen fra Sp og Trond Giske fra Ap. De to første sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Hvorfor inviterte dere Giske?

– Vårt naturlige førstevalg var arbeids- og sosial fraksjonens leder Hadia Tajik. Hun kunne dessverre ikke delta da hun først kommer senere i uken, forklarer Nerheim og legger til:

Ingen andre kunne

– Vi spurte deretter Arild Stokkan Grande fra samme fraksjon. Men han kom heller ikke frem før tirsdag. Til slutt hadde vi et ønske om en av de to andre i fraksjonen, heller ikke den kabalen gikk opp.

– Vi ble glade da det viste seg at Trond Giske skulle til Arendal og kunne stille. Det er vanskelig å få en god debatt om arbeidsliv uten Ap, sier Nerheim.

Etter det Aftenposten forstår er invitasjonen fra Fellesforbundet til Giske avklart med ledelsen i Ap, ettersom det ikke var andre som kunne.

Arbeidslivsspørsmål

Arbeidslivsspørsmål er et helt sentralt tema for LO, og Fellesforbundet er LOs største forbund for privat sektor. Dette er også uttalt som et viktig tema for Ap som har satt nestleder Hadia Tajik til å lede fraksjonen. Stikkord er sosial dumping, midlertidige ansettelser og tendensen i retning av et mer uorganisert arbeidsliv.

Temaene her er ikke minst sentrale i den debatten som er om hvilken virkning EØS-avtalen har på norsk arbeidsliv. Fellesforbundet er ett av de LO-forbundene der det er en mye debatt om EØS-avtalen.