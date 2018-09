Høyre langer ut mot Ap-lederen: – Støre holder sine egne for narr

– Støre fører sine egne over hele landet bak lyset i denne saken. Når han åpner for å bøye av i Finnmark, skaper han store problemer ikke bare for Høyres fylkespolitikere, men også sine egne, sier Henrik Asheim til Aftenposten.

Støre har åpnet for å snu prosessen om å danne en storregion i nord, etter at Finnmark satte bremsene på. Og så lenge det er uavklart der, vegrer fylkespolitikere seg for å gå videre i andre fylker som er negative til sammenslåing.

I Aftenposten fredag fikk Støre kritikk fra fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag. Han mener Ap-lederen ikke er tydelig nok på at Stortingets vedtak om fylkessammenslåinger skal følges opp.

Lurer du på hva regionreformen er? Her kan du lese deg opp.

Anklager Ap for å abdisere som styringsparti

Støre mener på sin side at opposisjonen på Stortinget ikke kan forventes å lose Regjeringens skakkjørte prosjekter i havn – og mener Høyre kan skylde seg selv. Den forklaringen kjøper ikke Asheim.

– Det stemmer at det er Regjeringen som sammen med KrF og Venstre har fått gjennom regionreformen, og at Ap stemte mot dette. Men Stortinget vedtok dette og fylkespolitikere i hele landet har jobbet lenge for å følge opp vedtaket. Det gjelder ikke bare Høyre-politikere, men også Støres egne, sier Asheim.

Lederen av finanskomiteen mener Støre er i ferd med å vende ryggen til Arbeiderpartiets tradisjon som et parti som følger opp og gjennomfører politiske vedtak.

– Et styringsparti er et styringsparti også i opposisjon. Da må du akseptere at et vedtak er gjort, og bidra til å gjøre det beste for lokalpolitikerne. Det er tydelig at lokalpolitikerne etterlyser styring, mens partilederen ikke følger opp fra Stortinget.

Har funnet uttalelser fra andre Ap-politikere

Høyre har funnet flere eksempler på andre Ap-politikere som mener partiet må stille seg bak flertallsvedtaket i Stortinget.

Asheim peker på uttalelser fra blant annet fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun, som var tydelig i NRK Kveldsnytt i forrige uke:

«Stortinget har gjort vedtak i denne saken, fylkestingene har gjort det samme og det skulle bare mangle at vi fulgte opp det som Stortinget og fylkestinget har vedtatt, det er jobben vår».

Også fylkesordfører I Telemark, Sven Tore Løkslid, har i Sandefjords Blad denne uken slått fast at fylkene må følge opp: «Vi kan jo ikke drive med sivil ulydighet, nasjonalforsamlingen har gjort et vedtak og det må vi følge opp.»

– Er det din rolle å være beskytter for Aps lokalpolitikere, Asheim?

– Jeg er både stortingspolitiker fra Høyre og valgt inn fra Akershus, som skal bli del av Viken. Der har politikere fra flere partier jobbet hardt for å finne ut av hvordan dette skal løses. Nå kan det stoppe opp. Jeg sier ikke at Støre skal lytte så mye til meg, men han kan lytte til sine egne.