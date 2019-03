Høyres ordførerkandidater i Norges åtte største byer har ulike odds, men alle håper populariteten til Høyre-leder Erna Solberg skal hjelpe dem til å vinne eller beholde makten.

– Målet er at over femti prosent av Norges befolkning skal få gleden av å bo i en Høyre-styrt kommune, sier Erna Solberg til Aftenposten.

Av de åtte største byene, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø, har Høyre bare ordføreren i Drammen, Kristiansand og Stavanger. Og per i dag tyder ikke meningsmålingene på at Høyre har styrke nok til å kaste de rødgrønne ordførerne.

Beregninger fra Poll of polls viser at nærmere 290 kommuner ligger an til å få rødgrønt styre, mens rundt 85 kommuner får en borgerlig ordfører.

Ap-bastionen Trondheim er trolig utenfor rekkevidde, mens avstanden er mindre i både Oslo og Bergen. I Oslo er det sterk fremgang for Rødt, SV og MDG som kan redde det rødgrønne byrådet ledet av Ap.

Men omgitt av partifeller, blå Høyre-logoer og buzz-en fra landsmøtesalen, er høyretoppene optimister.

– Jeg håper vi vinner alle disse byene. I 2011 gjorde vi et veldig godt valg med unntak av Trondheim. Vi vant veldig mange av de store byene. Vi har jo sjansen mange steder selv om vi ikke får prikket inn alle, sier Solberg.

Kollektivtrafikk og kompetanse viktigst

Et halvt år før valget er det ifølge Solberg vanskelig å vite akkurat hvor Høyre vinner makten, fordi mange ulike saker vil prege valgkampen.

– Lokalpolitikk skal dreie seg om lokale saker. Det mener jeg er veldig viktig. Det er forskjellige utfordringer i forskjellige byer, sier hun.

Som partileder blinker hun ut kollektivtrafikk, utdanning, kompetanse og skole som hovedsaker. Og i byene med stor minoritetsbefolkning, vil også integrering og tiltak for at flertallet skal klare seg selv, være viktige.

– Men også valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen. Det er summen av mange små ting som gjør at du får en attraktiv kommune.

Dan P. Neegaard

– Blir «Erna-Jonas» en faktor i lokalvalgkamp?

– Nasjonal trend har alltid litt å si i en slik situasjon. Selv om det er mulig å gi litt drahjelp, er vår opplevelse at lokale spørsmål og lokale kandidater har større uttelling og betydning, sier hun.

Nytt parti i Bergen

I Solbergs hjemby Bergen har det dukket opp en ny utfordring. I en fersk meningsmåling som er gjengitt i Bergensavisen og Bergens Tidende, får protestpartiet Folkeaksjonen mot mer bompenger (FMB) hele 6,4 prosent av Bergens-stemmene og er nesten like store som Frp.

BTs valgekspert Johan Giertsen tror tallene vil sende sjokkbølger inn til valgkampstrategene hos de større partiene i byen.

– Ingen kan overse et slikt parti, sier han til avisen.

FMB er sterkt imot både bybane og bomring i Bergen, saker som Høyre er for. En konstellasjon av Høyre, KrF, Frp, Venstre og FMB vil bli krevende, tror Solberg, som anbefaler velgerne å tenke seg om.

– Folk må tenke gjennom at det er veldig mange andre viktige saker, som for eksempel skole og eldreomsorg. Med ensakspartier aner en ikke hva de gjør i alle de andre sakene, sier Solberg til avisen.

Les også: Erna Solberg sikter på gjenvalg som partileder i 2020

Oslo og Bergen: Skole og bolig

I Oslo og Bergen utfordrer Eirik Lae Solberg og Harald Victor Hove henholdsvis Raymond Johansen (Ap) og Roger Valhammer (Ap) til vervet som byrådsleder.

Begge satser på at et borgerlig flertall ved valget skal føre til ikke-sosialistisk byråd selv om Venstre og KrF i dag regjerer med Ap i Bergen.

– Hva er den viktigste saken som skal fravriste Ap makten?

– Oslo Høyres viktigste valgkampsak er at barn som begynner på skolen skal kunne godt nok norsk til å følge undervisningen. Det betyr at vi må kartlegge nivået i norsk i fireårsalderen og drive norskopplæring slik at de kan lykkes på skolen, sier Lae Solberg.

– Den største utfordringen for Bergen er at barnefamiliene flytter ut av byen. I nabokommunene kan de realisere boligdrømmen, og de kan ha bil. De flytter fordi det er blitt dyrere å bo i Bergen. Byrådet sier konsekvent nei til å bygge småhus, mer variert bebyggelse med adgang til en hageflekk. Boligprisene drives opp, det er eiendomsskatt og bompenger i tillegg. Det gjør at mange som gjerne vil være bergensere ikke har råd til det, sier Hove.