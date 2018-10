Stortingets direktør om Keshvaris reiseregninger: – En alvorlig sak

Aftenposten avdekket onsdag at Mazyar Keshvari har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner.

Marianne Andreassen sier Stortinget har et system for reiseregninger som i all hovedsak ligner det man har i staten:

– Men systemet fordrer at stortingsrepresentantene oppgir korrekt reisemål. Det er et tillitsbasert system som derfor ikke fullt ut kan forhindre uærlighet.

Aftenposten har dokumentert at Keshvari vært i hjembyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner for reiser og opphold helt andre steder.

– Vil denne saken bli anmeldt, Andreassen?

– Vår oppmerksomhet fra administrasjonens side nå er en fullstendig gjennomgang av saken i samarbeid med Keshvaris advokat. Dette samarbeidet er basert på klare signaler fra hans advokat om at han ønsker å rydde opp. Hvilke reaksjoner som kan bli aktuelt vil det bli tatt stilling etter at vi har gått gjennom saken.

– Kan det være aktuelt å endre regelverket?

– I lys av en slik sak så kan det være naturlig å vurdere nye, generelle tiltak, men nå er vår oppmerksomhet på å få saken belyst, sier Andreassen.

– For å unngå misbruk: Bør stortingsrepresentantene få sine reiseregninger attestert av en overordnet før den sendes inn til Stortingets administrasjon?

– Denne saken aktualiserer en vurdering fra vår side om vi må se gjennom regelverket på nytt. Men det må eventuelt skje i et samarbeid med politikerne fordi det her ikke er snakk om et ordinært arbeidsgiver- og arbeidstagerforhold. Representantene er folkevalgte og står til ansvar for sine velgere. Administrasjonen er ikke stortingsrepresentantenes overordnede. Vi forvalter det regelverk Stortinget fastsetter.

Keshvaris avokat, Arve Lønnum, opplyser til Aftenposten at Keshvari erkjenner å ha gjort feil og at han vil bidra til å oppklare saken.

Skuffet stortingspresident

Stortingspresident Tone Trøen sier hun er skuffet over saken.

– Jeg er skuffet over at det ser ut som en stortingskollega har brutt den tillit som vises hver enkelt av oss.

Hun sier hun mener det er gode retningslinjer og rutiner på Stortinget for reiseregninger og at hun har inntrykk av at representantene har satt seg godt inn i reglene som gjelder.

– Men systemet er basert på tillit slik at det er vanskelig å hindre uærlighet.

– Bør saken anmeldes eller granskes?

– Jeg synes det er for tidlig i kveld å ha sikre meninger om slikt. Vi må nå først sette oss inn i saken.

– Bør reglene for levering på Stortinget reiseregninger endres?

– Jeg synes det er for tidlig å ha å konkludere rundt det nå. Jeg vil gjerne ha mer oversikt over hele saken før jeg uttaler meg om det.

– Synes du dette er en alvorlig sak?

– Ja, jeg synes dette ser ut til å være en alvorlig sak.