VG om Giske-videoen: – Vi bommet

– Vår sak, slik den var, skulle ikke vært på trykk den dagen. Det er en redaktørbeslutning når en sak er ferdig nok til å være på trykk. Der bommet vi som redaktører i VG. Det var feil, sa VGs politiske redaktør i NRK-programmet Debatten tirsdag kveld.

Skartveit innrømmet at avisen ga et feil inntrykk av hva som skjedde da Giske ble filmet på Bar Vulkan i 02-tiden natt til forrige søndag.

Det har blant annet kommet frem at kvinnene bak Giske-videoen er rasende på sitt eget fagforbund, som sendte en bekymringsmelding til Aps partisekretær og en SMS til lederen av valgkomiteen i Trøndelag Ap.

– Vi ga ikke det fulle bildet. Senere på kvelden kom heldigvis NRK med flere opplysninger som breddet ut og som ga et annet inntrykk enn det vi gjorde. Blant annet at kvinnene sa til NRK at de ikke hadde opplevd det som ubehagelig. Og at det var Trond Giske som hadde gått først. Vår artikkel var altså feil på disse punktene. Det er jeg lei meg for.

Til VG var den ene kvinnen sitert på «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

Skartveit ville ikke svare på om VG hadde de samme opplysningene om hva som egentlig hadde skjedd på Bar Vulkan denne sene lørdagskvelden.

– Media har latt seg bruke i et politisk attentat

VGs dekning av Giske-videoen, som endte med at han ikke fikk noen tillitsverv i Trondheim Ap, fikk kritikk fra flere hold tirsdag kveld.

TV2-journalist Pål T. Jørgensen mener videoen er en ikke-sak, men at deler av norsk presse har latt seg bruke i et politisk attentat mot Trond Giske.

– Dette handler overhodet ikke om metoo. Det handler om to fagforeningstillitsmenn som forsøker å ta det politiske livet av Trond Giske, sa Jørgensen i Debatten på NRK.

– Undergraver kampen mot trakassering

Også Frp-varsler Sara Berge Økland, som nå er Høyre-politiker, kritiserte Skartveit for at VGs Giske-saker etter hennes mening har undergravet kampen mot seksuell trakassering.

– Det er VG som har utvist dårlig dømmekraft, mente hun.

Men VGs redaktør forsvarte at videoen ble omtalt.

– Selve saken er et annet kapittel. Politikken i dette. Dette er ikke seksuell trakassering, det er helt riktig. Men det er en sak fordi Trond Giske den helgen skulle få et nytt tillitsverv i Arbeiderpartiet i Trondheim.

– Saken har offentlig interesse

Med metoo-prosessen mot Giske for et år siden som bakteppe, mener Skartveit at det er av offentlig interesse at Giske går han på bar og danser med unge kvinner samtidig som han gjør politisk comeback.

– Vi leser denne videoen forskjellig, noen synes ikke det er problematisk, andre gjør det. Men at videoen har offentlig interesse, er ikke jeg i tvil om, sa Skartveit i Debatten på NRK.