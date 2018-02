Stortinget åpner for å skille mellom ideelle og kommersielle barnehager

Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen er opprørt over vedtaket som stortingsflertallet senere tirsdag ventes å fatte. Det baserer seg på et forslag fra KrF og Arbeiderpartiet.

– Arbeiderpartiet ønsker å gjøre vanskeligere for private å drive barnehager. Målet deres er å kunne nekte private barnehager å drive i sine egen kommuner. Det ser vi de allerede prøver på i Oslo, der Ap, SV og Rødt sammen gjør alt de kan for å kneble de private barnehagene, hevder Frp-representanten.

KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan pekte i debatten på at dagens lovverk ikke åpner for å la kommunen prioritere ideelle barnehager foran kommersielle ved tildeling av tilskudd.

– Vi vil ha en utreding som kan avklare mulighetene for et skille. Så ber vi om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget og beskriver mulighetsrommet som finnes, sa Grøvan i debatten ifølge barnehage.no.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Partileder Siv Jensen uttalte tidligere tirsdag til Aftenposten at hun mener Ap driver en heksejakt mot private barnehageeiere, mens statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget i forrige uke gikk ut mot det hun beskrev som en aggresjon mot private barnehager.

Aps Martin Henriksen har tidligere kalt regjeringspartienes kritikk for skremselspropaganda.

– Private barnehager er et viktig tilbud, og våre forslag kommer ikke til å gjøre det vanskeligere for dem som ikke tar ut store utbytter eller profitt. Tvert imot ønsker vi å prioritere små og ideelle barnehager, sa han til NTB i forrige uke.