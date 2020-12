Det var Frps store seier. Nå har partiet lagt saken i skuffen.

– Vi har valgt å prioritere andre tiltak for å redusere bompengebelastningen. Slik forklarer Frps finanspolitiker Hans Andreas Limi hvorfor partiet har lagt bompengefradraget i skuffen.

Siv Jensen og Sylvi Listhaug fikk fjernet noen bompengestasjoner etter å ha forhandlet med regjeringspartiene om neste års budsjett. Men de kjempet ikke for å få innført noe bompengefradrag. Terje Bendiksby/NTB

18. des. 2020 09:09 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi skal gjøre noe nytt. Vi skal innføre et helt nytt fradrag for bompengeutgifter, slik at man kan skrive av store bomutgifter på skatten.

Med disse ordene presenterte Frp-leder Siv Jensen en av partiets store seire i budsjettforhandlingene på Granavolden i 2019: Et bompengefradrag.